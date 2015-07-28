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Недавно проданный за $3.3 млрд. Epicor приобретает стартап docSTAR

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Старый Вчера, 23:07
#1
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Аватар TTLuck2017
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 557
Благодарностей: 66
КП: 0.066
Недавно проданный за $3.3 млрд. Epicor приобретает стартап docSTAR
Если новый год будет отличаться тенденцией роста за счет приобретений, то компания Epicor Software Corporation не собирается отставать от нее.
Компания из Остина, которая работает в сфере отраслевого программного обеспечени для бизнеса, начиная от банков и высокотехнологичных компаний до хозяйственных магазинов, объявила сегодня, что приобрела docSTAR, стартап из Скенектади (Нью-Йорк),
создающий ПО для управления документооборотом.
Финансовые условия не разглашаются. Том Франсески, бывший генеральный директор docSTAR, станет генеральным менеджером отдела бизнеса документооборота Epicor.
Эта покупка совершается всего спустя несколько месяцев после того, как компания Apax Partners продала Epicor KKR & Co. LP, нью-йоркской инвестиционной фирме по цене около $3.3 млрд.
Компании Epicor, которая была основана в Калифорнии в 1972 году переехала в Остин в 2014. Приобретение docSTAR, основанной в 1996 году, даст Epicor новый набор инструментов для применения отраслевых программ, включая облачные управления контентом и автоматические платежные решения.
"docSTAR имеет ценные знания и опыт в разработке и внедрении облачного документооборота, с успешным опытом интеграции своих решений с ведущими ERP предложениями" – говорит Кэти Круско, главный операционный и финансовый директор компании Epicor. "В краткосрочной перспективе после приобретения можно будет расширить интеграцию docSTAR ERP-системой Epicor ".
Переведено специально для форума mmgp: http://austininno.streetwise.co/2017...fter-kkr-deal/

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