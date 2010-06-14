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P2P-кредитование - новый механизм для мошенников?

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Обсуждение онлайн кредитования в Интернете. Кому выдать кредит, как получить кредит и на что стоит обратить внимание.
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#1
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Имя: Олег
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Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 17,839
Благодарностей: 15,484
Записей в блоге: 54

награды Волшебный горшочек 
Вопрос P2P-кредитование - новый механизм для мошенников?
За рубежом P2P-кредитование это легальный механизм кредитования и инвестирования.
А в России, Украине и других странах бывшего СССР механизм P2P-кредитования могут использовать мошенники для схем отъёма денег у не опытных "инвесторов"?
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