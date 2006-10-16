Реинвестиции в хайпах - это добро или зло?

Одна из стратегий в хайпах - сделать вклад, а затем не выводить проценты, а постоянно реинвестировать, тем самым наращивая тело депозита, чтобы через некоторое время выводить повышенный процент. Но здесь существует опасность не получить с хайпа вообще ни одной выплаты, то есть "или пан или пропал"!
Как вы считаете, стоит ли рисковать вкладом ради возможности увеличить доход через какое-то время?
Одна из стратегий в хайпах - сделать вклад, а затем не выводить проценты, а постоянно реинвестировать, тем самым наращивая тело депозита, чтобы через некоторое время выводить повышенный процент. Но здесь существует опасность не получить с хайпа вообще ни одной выплаты, то есть "или пан или пропал"!
Как вы считаете, стоит ли рисковать вкладом ради возможности увеличить доход через какое-то время?
тут надо быть очень внимательным иначе можно пролететь
некоторые хитропопые админы при планах с депозитом включенным в выплаты ставят возможность автореинвеста
в такой ситуации вкладчик остается вообще без выплат т.к прибыль идет на депозит а он закрывается и обнуляется по окончанию срока
я раз так попал по неопытности