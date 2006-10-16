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Реинвестиции в хайпах - это добро или зло?

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Старый Вчера, 22:56
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 50
Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 17,774
Благодарностей: 4,295

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Реинвестиции в хайпах - это добро или зло?
Одна из стратегий в хайпах - сделать вклад, а затем не выводить проценты, а постоянно реинвестировать, тем самым наращивая тело депозита, чтобы через некоторое время выводить повышенный процент. Но здесь существует опасность не получить с хайпа вообще ни одной выплаты, то есть "или пан или пропал"!
Как вы считаете, стоит ли рисковать вкладом ради возможности увеличить доход через какое-то время?
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Infolist на форуме  
Старый Вчера, 23:24
#2
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 21,773
Благодарностей: 10,223
КП: 0.099

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Реинвестиции в хайпах - это добро или зло?
Цитата:
Сообщение от Infolist Посмотреть сообщение
Одна из стратегий в хайпах - сделать вклад, а затем не выводить проценты, а постоянно реинвестировать, тем самым наращивая тело депозита, чтобы через некоторое время выводить повышенный процент. Но здесь существует опасность не получить с хайпа вообще ни одной выплаты, то есть "или пан или пропал"!
Как вы считаете, стоит ли рисковать вкладом ради возможности увеличить доход через какое-то время?
тут надо быть очень внимательным иначе можно пролететь
некоторые хитропопые админы при планах с депозитом включенным в выплаты ставят возможность автореинвеста
в такой ситуации вкладчик остается вообще без выплат т.к прибыль идет на депозит а он закрывается и обнуляется по окончанию срока
я раз так попал по неопытности
__________________
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tigr на форуме  
Старый Вчера, 23:35
#3
Специалист
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,713
Благодарностей: 1,299
КП: 0.024
Re: Реинвестиции в хайпах - это добро или зло?
Я прибыль всегда вывожу, но если проект мне нравится постоянно депозит я наращиваю. Эта тактика дает мне возможность хоть что-то на хайпах заработать.
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veranika55 на форуме  
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