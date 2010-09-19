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Стартап Mobike привлек $215 млн для своего уникального сервиса по прокату велосипедов



Услуги по прокату велосипедов могут стать одним из главных направлений для китайской стартап-индустрии в этом году. Четвертый день 2017 года ознаменовался мега-событием в этой отрасли после того, как стартап Mobike объявил о получении $215 млн. финансирования в четвертом инвестиционном раунде.



Текущие инвестиции были возглавлены интернет-гигантом Tencent, который также участвовал и в предыдущем финансировании, а также Warburg Pincus и целым рядом ведущих венчурных компаний. Среди них новые и весьма стратегически важные инвесторы Ctrip и Huazhu Hotels Group (имеет сеть из более чем 3000 отелей по всему Китаю), а также действующие инвесторы Sequoia China и Hillhouse Capital. При этом компания не уточнила свою оценочную стоимость.



"Мы можем уверенно заявить, что наш бизнес продолжает стремительно расширяться, и сейчас мы являемся крупнейшим игроком на данном рынке, со значительным отрывом опережая всех своих конкурентов", — отметил представитель компании.



Руководители Mobike заявили, что будут активно сотрудничать с Huazhu Hotels Group и Ctrip — компанией, которая недавно приобрела европейский стартап Skycanner за $1,7 млрд. и инвестировала в китайские авиакомпании, чтобы помочь путешественникам максимально легко посещать различные города. Представители Tencent добавили, что помогут Mobike с ресурсами и новыми технологиями.







Основанный в 2015 году Mobike начал предлагать свои услуги в Шанхае в апреле 2016 года. На текущий момент стартап работает в девяти городах, расположенных в различных провинциях Китая. Идея данного проекта базируется на том, что велосипеды могут обеспечить максимально дешевый, легкий и экологически чистый способ передвижения в городских районах Китая, при этом повсеместное распространение смартфонов должно помочь людям активно использовать велосипеды в любое время и в любом месте.



В отличие от сервисов совместного использования велосипедов в других странах мира, которые предусматривают определенные постоянные места для хранения велосипедов, Mobike активно применяет GPS, чтобы пользователи могли оставить байк в любом месте в городе. При этом мобильное приложение компании помогает найти все доступные велосипеды, которые можно разблокировать с помощью простого сканирования QR-кода, присутствующего на каждом велосипеде.



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Ее ближайший конкурент Ofo, которого финансово поддерживает Xiaomi, недавно привлек средства от Didi Chuxing и других инвесторов и достиг оценочной стоимости в 500 миллионов долларов. Ofo утверждает, что использует более 70 000 велосипедов в 20 китайских городах и имеет 1,5 млн. зарегистрированных пользователей, осуществляя при этом около 500 000 поездок ежедневно. Вместе с тем, Mobike сообщил, что имеет более 100 000 велосипедов в Шанхае.



Быстрорастущий и довольно амбициозный Mobike уже собирается осваивать зарубежные рынки. В первом квартале 2017 года он планирует запуститься в Сингапуре, при этом представитель стартапа добавил, что компания активно ищет возможности и в других иностранных городах, в том числе и за пределами Азии. Безусловно, $215 млн. полученных инвестиций помогут реализовать эти планы.



"Наши инвестиции в Mobike демонстрируют нашу большую приверженность и поддержку сервисов проката велосипедов и экономики умных городов в Китае", — заявил председатель и генеральный директор Tencent Пони Ма. "Мы надеемся, что сочетая это с глубоким пониманием компанией Tencent поведения китайских пользователей, мы поможем создать уникальный сервис для наших клиентов и их ежедневных поездок".



Несмотря на большую концентрацию известных имен и крупных сумм, пока остается неясным, смогут ли эти компании получить прибыль, с учетом того, что они берут оплату всего лишь 1 CNY (около $0,15) за час. Особенно, если принять во внимание тот факт, что сегодня Didi Chuxing не получает прибыли, невзирая на свое доминирующее положение в китайской такси-индустрии с 10 млн. ежедневных поездок, и что Uber потерял в Китае $1 млрд. за год, прежде чем согласился продать там свой бизнес. Поэтому жизнеспособность подобного бизнеса пока остается под вопросом.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/01/04/mo...llion-tencent/



https://text.ru/antiplagiat/586d3f244c164 Услуги по прокату велосипедов могут стать одним из главных направлений для китайской стартап-индустрии в этом году. Четвертый день 2017 года ознаменовался мега-событием в этой отрасли после того, как стартап Mobike объявил о получении $215 млн. финансирования в четвертом инвестиционном раунде.Текущие инвестиции были возглавлены интернет-гигантом Tencent, который также участвовал и в предыдущем финансировании, а также Warburg Pincus и целым рядом ведущих венчурных компаний. Среди них новые и весьма стратегически важные инвесторы Ctrip и Huazhu Hotels Group (имеет сеть из более чем 3000 отелей по всему Китаю), а также действующие инвесторы Sequoia China и Hillhouse Capital. При этом компания не уточнила свою оценочную стоимость."Мы можем уверенно заявить, что наш бизнес продолжает стремительно расширяться, и сейчас мы являемся крупнейшим игроком на данном рынке, со значительным отрывом опережая всех своих конкурентов", — отметил представитель компании.Руководители Mobike заявили, что будут активно сотрудничать с Huazhu Hotels Group и Ctrip — компанией, которая недавно приобрела европейский стартап Skycanner за $1,7 млрд. и инвестировала в китайские авиакомпании, чтобы помочь путешественникам максимально легко посещать различные города. Представители Tencent добавили, что помогут Mobike с ресурсами и новыми технологиями.Основанный в 2015 году Mobike начал предлагать свои услуги в Шанхае в апреле 2016 года. На текущий момент стартап работает в девяти городах, расположенных в различных провинциях Китая. Идея данного проекта базируется на том, что велосипеды могут обеспечить максимально дешевый, легкий и экологически чистый способ передвижения в городских районах Китая, при этом повсеместное распространение смартфонов должно помочь людям активно использовать велосипеды в любое время и в любом месте.В отличие от сервисов совместного использования велосипедов в других странах мира, которые предусматривают определенные постоянные места для хранения велосипедов, Mobike активно применяет GPS, чтобы пользователи могли оставить байк в любом месте в городе. При этом мобильное приложение компании помогает найти все доступные велосипеды, которые можно разблокировать с помощью простого сканирования QR-кода, присутствующего на каждом велосипеде.Ее ближайший конкурент Ofo, которого финансово поддерживает Xiaomi, недавно привлек средства от Didi Chuxing и других инвесторов и достиг оценочной стоимости в 500 миллионов долларов. Ofo утверждает, что использует более 70 000 велосипедов в 20 китайских городах и имеет 1,5 млн. зарегистрированных пользователей, осуществляя при этом около 500 000 поездок ежедневно. Вместе с тем, Mobike сообщил, что имеет более 100 000 велосипедов в Шанхае.Быстрорастущий и довольно амбициозный Mobike уже собирается осваивать зарубежные рынки. В первом квартале 2017 года он планирует запуститься в Сингапуре, при этом представитель стартапа добавил, что компания активно ищет возможности и в других иностранных городах, в том числе и за пределами Азии. Безусловно, $215 млн. полученных инвестиций помогут реализовать эти планы."Наши инвестиции в Mobike демонстрируют нашу большую приверженность и поддержку сервисов проката велосипедов и экономики умных городов в Китае", — заявил председатель и генеральный директор Tencent Пони Ма. "Мы надеемся, что сочетая это с глубоким пониманием компанией Tencent поведения китайских пользователей, мы поможем создать уникальный сервис для наших клиентов и их ежедневных поездок".Несмотря на большую концентрацию известных имен и крупных сумм, пока остается неясным, смогут ли эти компании получить прибыль, с учетом того, что они берут оплату всего лишь 1 CNY (около $0,15) за час. Особенно, если принять во внимание тот факт, что сегодня Didi Chuxing не получает прибыли, невзирая на свое доминирующее положение в китайской такси-индустрии с 10 млн. ежедневных поездок, и что Uber потерял в Китае $1 млрд. за год, прежде чем согласился продать там свой бизнес. Поэтому жизнеспособность подобного бизнеса пока остается под вопросом.

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__________________ Последний раз редактировалось CashToday; Вчера в 22:48 .