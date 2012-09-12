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Украинцы активно покупали зарубежную недвижимость в 2016 году

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Украинцы активно покупали зарубежную недвижимость в 2016 году
В 2016 году на треть по сравнению с прошлым годом увеличилось количество сделок, в рамках которых украинцы приобретают недвижимость за рубежом.

Об этом пишет Hyser, ссылаясь на данные агентства недвижимости Hayat Estate.

Несмотря на рост активности, Украина все же пока отстает от других стран, в частности, от Казахстана. На одну сделку с участием украинского инвестора приходится две-три сделки, совершенных гражданами Казахстана.

“В 2016 году портрет украинского покупателя зарубежной недвижимости изменился. В 2014-2015 годах, недвижимость в других странах покупали преимущественно жители восточных регионов страны с целью смены места жительства. Доля эмигрантов в числе покупателей зарубежной недвижимости по статистике Hayat Estate снизилась до 20% по сравнению с 2015 годом“, – сообщают представители агентства.

Еще одна цель покупки недвижимости в других странах – финансовый рост.

“События на банковском рынке страны и определенный отток депозитов простимулировали рынок зарубежной недвижимости. В декабре 2016 компания зафиксировала рекордное число обращений потенциальных покупателей, которые интересовались инвестиционными вариантами“, – уточняет соучредитель и управляющий партнер Hayat Estate Вячеслав Фоменко.

По его словам, многие, как среди существующих клиентов компании, так и среди потенциальных инвесторов отмечают снижение доверия к украинской банковской системе.

Средняя стоимость покупаемых украинцами объектов выросла с 62 тысяч евро в 2014-2015 годах до 95 тысяч евро в 2016 году. Особой популярностью у украинцев пользуется недвижимость в Турции, Испании, Таиланде и на Кипре.

По материалам hyser
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