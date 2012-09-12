|
Украинцы активно покупали зарубежную недвижимость в 2016 году
В 2016 году на треть по сравнению с прошлым годом увеличилось количество сделок, в рамках которых украинцы приобретают недвижимость за рубежом.
Об этом пишет Hyser, ссылаясь на данные агентства недвижимости Hayat Estate.
Несмотря на рост активности, Украина все же пока отстает от других стран, в частности, от Казахстана. На одну сделку с участием украинского инвестора приходится две-три сделки, совершенных гражданами Казахстана.
“В 2016 году портрет украинского покупателя зарубежной недвижимости изменился. В 2014-2015 годах, недвижимость в других странах покупали преимущественно жители восточных регионов страны с целью смены места жительства. Доля эмигрантов в числе покупателей зарубежной недвижимости по статистике Hayat Estate снизилась до 20% по сравнению с 2015 годом“, – сообщают представители агентства.
Еще одна цель покупки недвижимости в других странах – финансовый рост.
“События на банковском рынке страны и определенный отток депозитов простимулировали рынок зарубежной недвижимости. В декабре 2016 компания зафиксировала рекордное число обращений потенциальных покупателей, которые интересовались инвестиционными вариантами“, – уточняет соучредитель и управляющий партнер Hayat Estate Вячеслав Фоменко.
По его словам, многие, как среди существующих клиентов компании, так и среди потенциальных инвесторов отмечают снижение доверия к украинской банковской системе.
Средняя стоимость покупаемых украинцами объектов выросла с 62 тысяч евро в 2014-2015 годах до 95 тысяч евро в 2016 году. Особой популярностью у украинцев пользуется недвижимость в Турции, Испании, Таиланде и на Кипре.
По материалам hyser