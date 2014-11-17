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Seworks привлек $8.2 миллиона для защиты разработчиков приложений

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Seworks привлек $8.2 миллиона для защиты разработчиков приложений


Расположенный в Сан-Франциско, Калифорния, США, стартап Seworks, который занимается безопасностью приложений, закрыл финансирование в Серии А, получив 8,2 миллиона долларов инвестиций. По результатам раунда в прошлом году было привлечено 3 миллиона долларов и в этом - 5,2 миллиона долларов.

Этот раунд возглавили Smilegate Investment и Softbank Ventures, Qualcomm Incorporated через свою группу венчурного инвестирования Qualcomm Ventures, Samsung Ventures и Wonik Investment Partners. Компания планирует использовать финансирование на увеличение глобальных продаж и маркетинговую деятельность.

Seworks была основана в 2013 году Мин Пйо Хонгом, который в настоящее время является генеральным директором компании. В первом квартале 2016 была запущена основанная на облачных технологиях платформа для безопасности приложений AppSolid, которая позволяет разработчикам приложений применять систему двоичной защиты после окончания разработки продукта, предотвращая хакерские атаки, целью которых являются похищение исходного кода, создание копий и модификация сервисов, отвечающих за покупки с помощью приложения.

В дополнение к AppSolid, компания в июле 2016 года запустила AppSolid для Unity - специальный плагин, который позволяет Unity-разработчикам пользоваться защитой в среде разработки. Также в планах создание AppSolid для iOS - защита для iOS-разработчиков. Среди клиентов Seworks есть представители игровой индустрии, торговли и известные компании.


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Перевод специально для форума MMGP.ru
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