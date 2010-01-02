Компания по продаже программного обеспечения Mediafly привлекла $10 млн.
Сделка: $10 млн.
Инвесторы: Частная акционерная компания Boathouse Capital.
Что они делают: Основанная в 2006 году Mediafly предоставляет услуги по продаже программного обеспечения для крупных организаций, оказывая содействие в очных контактах при продажах. Технология Mediafly помогает продавцам привлекать потенциальных клиентов и улучшает результаты продаж. Ее клиентами являются MillerCoors, PepsiCo и GE Healthcare.
"Мы помогаем компаниям устремить вверх кривую продаж" и получить более высокие темпы роста быстрее, улучшить отношения с клиентами и достичь лидерства на рынке" - говорит генеральный директор Mediafly Карсон Конант в заявлении.
По данным Crain's Mediafly привлек в общей сложности $ 22 млн.
Другие детали: Раунд финансирования Mediafly возглавила компания Boathouse Capital из Уэйна (Пенсильвания), частная акционерная компания, имеющая под управлением $350 млн. капитала, компания специализируется на предоставлении гибкого долга и собственного капитала для технологических предприятий. Энди Джанг, вице-президент компании Boathouse Capital присоединится к совету директоров Mediafly.
Mediafly также была признана журналом Inc одним из топ-5000 самых быстрорастущих частных компаний в США за последние 3 года.