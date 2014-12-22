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Maersk и Alibaba запустили совместную логистическую услугу

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Maersk и Alibaba запустили совместную логистическую услугу
Maersk и Alibaba запустили совместную логистическую услугу
Крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок Maersk договорился с китайской компанией Alibaba о предоставлении услуги по бронированию места в контейнерах для отправителей грузов напрямую через Alibaba, в обход традиционных посредников.

Сообщается, что Maersk начала предоставлять данную услугу китайским отправителям грузов через сайт Alibaba OneTouch еще 22 декабря.



Источник RNS.
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