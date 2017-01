Анна Чернобай Скайп: cher777889



Блокчейн-индустрия в лицах: люди, которые потрясли нас в 2016 году



The Attacker





17 июня 2016 года криптовалютное сообщество поразило известие об атаке на первый децентрализованный венчурный фонд The DAO. Из фонда начали массово выводиться токены Ethereum, а курс ETH и DAO на криптовалютных биржах обвалился почти мгновенно. Всего в ходе атаки было украдено около $64 миллионов.



Основатель Ethereum Виталик Бутерин отреагировал на атаку, разместив на реддите пост с просьбой к криптовалютным биржам приостановить торги и ввод/вывод средств. В слаке The DAO пользователи начали предлагать спамить сеть, чтобы замедлить процесс вывода средств.



В тот же день Бутерин сообщил о том, что устранение последствий атаки потребует сначала софтфорка, а потом и хардфорка сети Ethereum. Также он заявил о том, что атака была успешно идентифицирована. По словам Бутерина, она была реализована с помощью разновидности «рекурсивного вызова». Это позволяет бесконечно снимать средства The DAO и переводить их в дочернее ДАО посредством многократного разделения ДАО, повторно собирая монеты ETH в рамках одной транзакции.



При этом он утверждал, что никаких откатов транзакций или блоков не будет, так как это сделает недействительными доказательства, ведущие к злоумышленнику.



На следующий день в сети было опубликовано письмо, автор которого представился как the Attacker. В этом письме он признался в том, что завладел несколькими миллионами токенов ETH, воспользовавшись уязвимостью в исходном коде the DAO.



Цитата: «Я внимательно изучил код The DAO и решил поучаствовать после того, как нашел функцию, при запуске которой разделение вознаграждается дополнительными монетами ETH. Я задействовал данную функцию и законно получил 3 641 694 ETH. Хочу поблагодарить The DAO за эту награду. Насколько я понимаю, исходный код The DAO содержит данную функцию для популяризации децентрализации и поощрения создания дочерних DAO», —



Также автор письма сослался на отрывок из документации проекта, в котором поясняется, что условия создания The DAO изложены в коде умного контракта, существующего в блокчейне Ethereum под транзакцией 0xbb9bc244d798123fde783fcc1c72d3bb8c189413.



К сожалению или к счастью, впоследствии эксперты доказали, что автор письма не имел никакого отношения к лицам, на самом деле осуществившим атаку на The DAO.



Как мы теперь уже знаем, этот случай привел к многочисленным дискуссиям сообщества и инвесторов, в результате которых история транзакций была переписана и Ethereum разделился на две ветви.



Виталик Бутерин





Год назад создатель проекта Ethereum завершил краудфандинговую кампанию и был полон надежд и оптимистичных планов развития сети.



Однако 2016 год стал для него нелегким испытанием. Атака на The DAO и кража средств, хардфорки Ethereum и расколовшееся напополам сообщество наверняка принесли Бутерину много бессонных ночей.



Но судя по всему, события прошлого года лишь закалили Виталика и придали ему дополнительную решимость. Уже в сентябре он презентовал новый документ под названием Mauve Revolution, основное внимание в котором было уделено вопросам масштабирования сети и переходу на PoS.



Это уже третья версия документа, в котором традиционно описываются ключевые этапы развития проекта Ethereum. В нем были также затронуты такие вопросы, как шардинг (разделение данных на уровне ресурсов) и переход Ethereum на proof-of-stake.



Зуко Уилкокс





Зуко Уилкокс ворвался в мир криптовалют в январе этого года, выпустив альфа-версию криптовалюты Zcash, использующей «доказательство с нулевым разглашением».



Цитата: «Клиенты хотят покупать и продавать вещи в интернете, и им нужна защита от мошенников, которые могут использовать информацию о транзакциях в корыстных целях. Теперь же можно проводить транзакции по интернету, и полностью контролировать то, кто и что о них узнает», —



Одним из самых неожиданных рецензентов проекта стал бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Он заявил, что Zcash может стать ответом на риски, которые несут открытые и доступные любому желающему записи в блокчейне биткоина. После долгой работы и переносов сроков запуск Zcash состоялся 28 октября. Это событие было встречено большим ажиотажем в криптовалютном сообществе и сопровождалось крайне любопытной реакцией бирж.



Создание генезис-блока Zсash при этом можно было наблюдать в прямом эфире на YouTube – команда проекта организовала специальную Hangout-трансляцию. Вскоре после его создания начались торги на нескольких криптовалютных биржах, включая Poloniex, Bitfinex и Kraken. При этом, если до запуска проекта и наблюдался рост цены на фьючерс Zcash до 1 BTC за 1 ZEC, то дальнейшие события заставили удивиться даже бывалых трейдеров.



Цена токена за считанные минуты подскочила до 100 BTC за 1 ZEC, а в какой то момент была совершена покупка 0.00025015 ZEC за 0.65039000 BTC, то есть по цене 2600 BTC за 1 ZEC. В долларовом эквиваленте это составило более $1,8 млн за токен.



Тем не менее, уже к следующему утру начался очевидный спад и вскоре ZEC торговался в районе 5 BTC.



Питер Велле





Одним из «локомотивов» развития биткоина в этом году стал разработчик Питер Велле. Именно он является автором решения Segregated Witness, нацеленного на улучшение первоначальной структуры биткоина и увеличение масштабируемости сети. К тому же, именно Велле занимает второе место в списке самых плодовитых участников биткоин-сети: его опережает только эксплуатационный специалист Bitcoin Core Владимир ван дер Лан (по данным ресурса Bitcoin.org).



Впервые представленный на конференции Scaling Bitcoin в Гонконге в декабре прошлого года, SegWit изменяет основной процесс самого протокола, делая его более эффективным. В частности, функция, получившая название Separated Signatures, удаляет часть каждой транзакции биткоина, которая содержит цифровую подпись, помещая ее рядом с блокчейном.



Официальный релиз протокола состоялся 20 апреля этого года и уже в середине ноября более четверти всех нод в сети биткоина осуществили обновление до версии Bitcoin Core 0.13.1, в которую включен код Segregated Witness.



Барри Силберт





В 2016 году одним из самых удачных венчурных инвесторов блокчейн- и биткоин-индустрии стал СЕО Digital Currency Group Барри Силберт. В этом году он инвестировал средства в такие стартапы и компании, как Bitwala, Fluent, Elliptic, Rootstock, Purse, Gem, Abra, BitPagos и Shapeshift.



Также в конце сентября он дал понять, что рассматривает возможность образования инвестиционного траста ETC. Но перед тем, как принять окончательное решение по его запуску, Силберт хочет, чтобы сообщество ETC определило окончательную монетарную стратегию и планы касательно майнинга.



Помимо этого, Силберт взял на вооружение пословицу — «Кто владеет информацией, тот владеет миром» и приобрел одно из ведущих криптовалютных изданий Coindesk.



Дональд Трамп





Возможно, кого-то удивит решение включить в этот список нового президента США, но не спешите с выводами… Посудите сами, возглавив страну с одной из мощнейших экономик мира, Трамп сможет принимать решения, которые несомненно будут сказываться и на развитии блокчейн-индустрии. А судя по его репутации скандалиста и человека, любящего эпатировать публику, он может даже легализовать биткоин. И это не шутки, ведь на должность директора Административно-бюджетного управления он выдвинул члена Палаты представителей США от 5-го избирательного округа Южной Каролины Мика Малвани, известного своим лобби криптовалют. Также он включил в состав переходного правительства миллиардера и сторонника биткоина Питер Тиля. Все это внушает криптокоммьюнити определенные надежды.



