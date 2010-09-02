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Выдача вечного бана пользовоталю форума allegroman

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Следует ли выдать вечный бан пользователю allegroman

да 100% 2
нет 0% 0
гори он в огне 0% 0
он мой кумир в хайпах 0% 0
  Голосов 2

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Старый Сегодня, 21:51
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 11,424
Благодарностей: 11,714
КП: 0.189

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Выдача вечного бана пользовоталю форума allegroman
Итак начнем всю историю данного персонажа. Начинал он себя борцом со шлаками :
http://mmgp.ru/showthread.php?t=1556...=1#post3692033
http://mmgp.ru/showthread.php?t=1198...=1#post2595366
И так далее ...
Потом данный персонаж решил , что типа накой с ветряными мельницами сражаться и если можно переметнуться на сторону админскую - можно бабло стричь с лохов . Этак моники вона в шоколаде сидят , а я чем хуже
И понеслось , шлак за шлаком - быстроскмом - бабло течет рекой - клондайк , эльдорадо , что же еще ожидать
И тут появляется тема http://mmgp.ru/showthread.php?t=4708...2#post11967691 где данный персонаж лидирующие позиции по быстроскамам не хочет отдавать . А деньги продолжают же течь рекой.
Так вот эта позиция почему то алла не устраивает , ведь ручей начинает иссякать золотой и он начинает троллить в теме без докозательств (в отличии других ТС проводящих конструктивную полемику) перевода именно денег (клевета) , фактов перевода нет, начал сначала просто троллить , а потом уже перешел по крупному на клевету:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=4708...2#post11446466
http://mmgp.ru/showthread.php?t=4708...5#post11461505
и т.д. бабло же утекает от быстроскамов , а дальше уже перешел на клевету:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=4708...9#post11890083
Дальше идет шаг в выдаче статусов ТС кто приносит быстроскам - http://mmgp.ru/showthread.php?t=4708...9#post11890083
и опять тут выходит данный персонаж. Никто его туда не звал , шло простое обсуждение , что как и когда и он опять с клеветой начал троллить. Я придерживаясь правил форума не стал ему отвечать , ибо иногда могу вспылить и поэтому побывал в бане.
Дальше аллегроман создает опять же ветку по пейдпостерам :
http://mmgp.ru/showthread.php?t=490643
опять же ссылаясь на далекий 2013 год , где ТС в бане кстати , извинился в итоге и перевода денег факта не было. Но вот аллегроман почему то решил , что вот оно пейдпостерство на лицо (опять же перевода денег нет). Дальше опять на своих непонятных домыслах начинает обвинять вот тут http://mmgp.ru/showthread.php?t=4906...2#post11982979. Никаких доказательств нет . Переводы денег на бонус и т.д. никаких выписок. Честно говоря меня лично уже надоели эти нападки от данного персонажа allegroman - прошу принять меры за многочисленную клевету и троллинг во многих ветках!

Прошу администрацию выдать пожизненный бан этому персонажу allegroman. И пусть покоится с миром! От таких людей мне кажется форум будет чище.
Форумчане голосуйте - следует ему в вечный бан или нет. Дальше идет петиция на рассмотрение гл. Администратора.
__________________
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Последний раз редактировалось visokP; Сегодня в 22:22.
visokP на форуме  
Старый Сегодня, 22:21
#2
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 723
Благодарностей: 142
КП: 0.000
Re: Выдача вечного бана пользовоталю форума allegroman
Ох как тут все серьезно. Мне конечно неприятен этот ТС, но ,как по мне, идти на такой радикальный шаг все же не стоит. Вполне достаточно иметь метку "шлаконосец" ( а она уже на нем висит, хоть и не отображается). Я пока воздержусь от голосования.
з.ы. а за клевету конечно надо ответить.
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 22:25
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 11,424
Благодарностей: 11,714
КП: 0.189

награды Нострадамус 
Автор темы Re: Выдача вечного бана пользовоталю форума allegroman
Сергей, дело в том пока он будет на "свободе" весь этот троллинг будет идти , многие любят читать эти разборки . Но как заметьте все это начинает allegroman. Задумайтесь нужен ли такой персонаж на форуме ? И не бойтесь оставить свой голос , там есть много вариантов!
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visokP на форуме  
Старый Сегодня, 22:28
#4
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 3,559
Благодарностей: 1,019
КП: 0.559
Re: Выдача вечного бана пользовоталю форума allegroman
Тема очень походит на выяснение личных отношений между пользователями. Как таких доказательств админства им шлаков которые он платит нет. Но я лично его темы обхожу стороной, знаю что в тех хайпах профита не видать.
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dubrovskyj на форуме  
Старый Сегодня, 22:30
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 11,424
Благодарностей: 11,714
КП: 0.189

награды Нострадамус 
Автор темы Re: Выдача вечного бана пользовоталю форума allegroman
dubrovskyj, вовсе нет - это не выяснение отношений! Это борьба за чистоту форума от шлака , будь словесного , будь новых шлаковеток .
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visokP на форуме  
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