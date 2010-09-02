Выдача вечного бана пользовоталю форума allegroman

Итак начнем всю историю данного персонажа. Начинал он себя борцом со шлаками :
http://mmgp.ru/showthread.php?t=1556...=1#post3692033
http://mmgp.ru/showthread.php?t=1198...=1#post2595366
И так далее ...
Потом данный персонаж решил , что типа накой с ветряными мельницами сражаться и если можно переметнуться на сторону админскую - можно бабло стричь с лохов . Этак моники вона в шоколаде сидят , а я чем хуже
И понеслось , шлак за шлаком - быстроскмом - бабло течет рекой - клондайк , эльдорадо , что же еще ожидать
И тут появляется тема http://mmgp.ru/showthread.php?t=4708...2#post11967691
где данный персонаж лидирующие позиции по быстроскамам не хочет отдавать . А деньги продолжают же течь рекой.
Так вот эта позиция почему то алла не устраивает , ведь ручей начинает иссякать золотой и он начинает троллить в теме без докозательств (в отличии других ТС проводящих конструктивную полемику) перевода именно денег (клевета) , фактов перевода нет, начал сначала просто троллить , а потом уже перешел по крупному на клевету:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=4708...2#post11446466
http://mmgp.ru/showthread.php?t=4708...5#post11461505
и т.д. бабло же утекает от быстроскамов , а дальше уже перешел на клевету:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=4708...9#post11890083
Дальше идет шаг в выдаче статусов ТС кто приносит быстроскам - http://mmgp.ru/showthread.php?t=4708...9#post11890083
и опять тут выходит данный персонаж. Никто его туда не звал , шло простое обсуждение , что как и когда и он опять с клеветой начал троллить. Я придерживаясь правил форума не стал ему отвечать , ибо иногда могу вспылить и поэтому побывал в бане.
Дальше аллегроман создает опять же ветку по пейдпостерам :
http://mmgp.ru/showthread.php?t=490643
опять же ссылаясь на далекий 2013 год , где ТС в бане кстати , извинился в итоге и перевода денег факта не было. Но вот аллегроман почему то решил , что вот оно пейдпостерство на лицо (опять же перевода денег нет). Дальше опять на своих непонятных домыслах начинает обвинять вот тут http://mmgp.ru/showthread.php?t=4906...2#post11982979
. Никаких доказательств нет . Переводы денег на бонус и т.д. никаких выписок. Честно говоря меня лично уже надоели эти нападки от данного персонажа allegroman
- прошу принять меры за многочисленную клевету и троллинг во многих ветках!
Прошу администрацию выдать пожизненный бан этому персонажу allegroman
. И пусть покоится с миром! От таких людей мне кажется форум будет чище.
Форумчане голосуйте - следует ему в вечный бан или нет. Дальше идет петиция на рассмотрение гл. Администратора.