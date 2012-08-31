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В 2017 году на Coinbase и GDAX появятся новые криптовалюты

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В 2017 году на Coinbase и GDAX появятся новые криптовалюты
CEO компании Coinbase Брайан Армстронг анонсировал добавление на одноименную платформу и биржу GDAX новых криптовалют. Тем самым, настаивает Армстронг, Coinbase окончательно отходит от статуса биткоин-компании и утверждается в роли оператора цифровых валют.

Как напоминает глава Coinbase, в прошлом году компания добавила поддержку Ethereum, и в 2017 году этот тренд продолжится.

Цитата:
«Я хочу сразу пояснить, что по-прежнему люблю биткоин, и тот никуда не денется. Биткоин стал резервной валютой в пространстве цифровых валют, цифровым золотом, если вам нравится это понятие. Это тот актив, к которому люди обращаются в трудные времена, и больше всего биткоин подходит для крупных медленных транзакций. Также его отличает консервативная дорожная карта развития протокола».
В то же время, утверждает Армстронг, биткоину не удалось стать масштабируемой платежной сетью с низкими комиссиями, быстрыми подтверждениями и высокой пропускной способностью.

Цитата:
«И я сомневаюсь, что ему удастся сделать прорыв в этом направлении, даже с учетом новых разработок. Возможно, биткоин все же удивит меня, и мне хочется надеяться, что это произойдет. Но, пока мы находимся в ожидании, возможность заполнить эти пробелы появились у других протоколов. Ethereum кажется мне наиболее вероятным кандидатом, хотя в мире цифровых валют все меняется очень быстро»,
— пишет глава Coinbase.

По его словам, Ethereum продолжает привлекать новых разработчиков, а если переход на proof-of-stake будет в этом году успешным, он станет одним из крупнейших прорывов в компьютерной науке. Кроме того, настаивает Армстронг, Ethereum предлагает хорошую возможность для выпуска новых токенов и проведения ICO, и новые токены будут предлагать самые различные кейсы – от виртуальной реальности до рынков предсказаний.

Тем не менее, Брайан Армстронг склоняется к мысли, что биткоин в силу заложенной в него ограниченности предложения будет оставаться привлекательным инвестиционным инструментом и вряд ли потеряет в стоимости. В то же время Ethereum, считает он, может стать наиболее предпочтительной опцией для платежных сетей и кастомных токенов.

Цитата:
«Предсказывать будущее невероятно сложно, и индустрия цифровых валют не исключение. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, это то, что все меняется очень быстро. По этой причине в 2017 году Coinbase и GDAX будут добавлять новые криптовалюты. Являясь наиболее популярным обменным сервисом и институциональной биржей в США, мы хотим облегчить использование разных видов цифровых валют. Наша цель – не просто поддерживать одну или несколько криптовалют, а сделать так, чтобы у пользователей была возможность покупать и продавать любые цифровые валюты. Тем самым мы внесем свой вклад в общий рост индустрии цифровых валют», —
добавил Армстронг.

О готовности добавить поддержку любой криптовалюты, которую захотят увидеть на платформе пользователи, в Coinbase впервые заявили еще в сентябре прошлого года. Помимо биткоина, Coinbase и GDAX поддерживают Ether и Litecoin, однако добавления Ethereum Classic, несмотря на многочисленные просьбы пользователей, пока так и не произошло.
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Анна Чернобай на форуме  
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