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Сегодня, 22:36
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Сегодня, 21:14
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#1
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Скайп: cher777889
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,082
Благодарностей: 470
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Биткоин стал стоить дороже 1000 долларов впервые с 2013 года
Курс биткоина 2 января составил 1019,94 доллара, что на 2 процента выше, чем предыдущим днем. Последний раз курс криптовалюты поднимался до 1000 долларов в ноябре 2013 года. Исторический максимум стоимость биткоина был достигнут 29 ноября 2013 года, когда его курс поднялся до 1242 доллара.
Биткоины серьезно выросли в конце 2016 – на целых 30%. При этом издание Tech Chrunch отмечало, что такой рост сложно объяснить, тем более, что золото, которое зачастую дорожает или дешевеет вместе с биткоином, в декабре упало в цене.
По оценке испанского инвестфонда Santander InnoVentures, благодаря blockchain инвесторы сберегут около 20 миллиардов долларов в год за счет сокращения сопутствующих (посреднических, нормативных) расходов при проведении финансовых операций. В марте 2016-го финансовое ведомство Россииначало разрабатывать законопроект о введении уголовной ответственности за обмен суррогатных валют на рубли.
Первая сделка с использованием биткоина состоялась в 2009 году. В России впервые заключили сделку с использованием биткоина авиакомпания S7 Airlines и Альфа-банк в конце декабря 2016 года.
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Сегодня, 21:32
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#2
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,546
Благодарностей: 1,384
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Re: Биткоин стал стоить дороже 1000 долларов впервые с 2013 года
Курс максимальный был 30 ноября 2013 г и равнялся 1165 дол...!!
На сегодня этот максимум уже превышен, максимум на сегодня 1182..
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Сегодня, 22:00
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#3
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Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.03.2015
Сообщений: 456
Благодарностей: 146
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Re: Биткоин стал стоить дороже 1000 долларов впервые с 2013 года
На самом деле, для многих это просто потрясающая новость. Но лично сейчас я считаю, что реальная стоимость сильно завышена, не буду судить о том, сколько должен стоить биткоин сейчас, однако, я уверен, что цена вскоре сильно упадёт, процентов на 40
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Сегодня, 22:36
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