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Биткоин стал стоить дороже 1000 долларов впервые с 2013 года

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Старый Сегодня, 21:14
#1
Скайп: cher777889
Премиум
 
Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
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Биткоин стал стоить дороже 1000 долларов впервые с 2013 года
Курс биткоина 2 января составил 1019,94 доллара, что на 2 процента выше, чем предыдущим днем. Последний раз курс криптовалюты поднимался до 1000 долларов в ноябре 2013 года. Исторический максимум стоимость биткоина был достигнут 29 ноября 2013 года, когда его курс поднялся до 1242 доллара.


Биткоины серьезно выросли в конце 2016 – на целых 30%. При этом издание Tech Chrunch отмечало, что такой рост сложно объяснить, тем более, что золото, которое зачастую дорожает или дешевеет вместе с биткоином, в декабре упало в цене.

По оценке испанского инвестфонда Santander InnoVentures, благодаря blockchain инвесторы сберегут около 20 миллиардов долларов в год за счет сокращения сопутствующих (посреднических, нормативных) расходов при проведении финансовых операций. В марте 2016-го финансовое ведомство Россииначало разрабатывать законопроект о введении уголовной ответственности за обмен суррогатных валют на рубли.

Первая сделка с использованием биткоина состоялась в 2009 году. В России впервые заключили сделку с использованием биткоина авиакомпания S7 Airlines и Альфа-банк в конце декабря 2016 года.
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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 21:32
#2
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,546
Благодарностей: 1,384
КП: 0.693
Re: Биткоин стал стоить дороже 1000 долларов впервые с 2013 года
Курс максимальный был 30 ноября 2013 г и равнялся 1165 дол...!!

На сегодня этот максимум уже превышен, максимум на сегодня 1182..
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Новости криптовалют и аналитика рынков
Alex077 на форуме  
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Старый Сегодня, 22:00
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.03.2015
Сообщений: 456
Благодарностей: 146
КП: 0.378
Re: Биткоин стал стоить дороже 1000 долларов впервые с 2013 года
На самом деле, для многих это просто потрясающая новость. Но лично сейчас я считаю, что реальная стоимость сильно завышена, не буду судить о том, сколько должен стоить биткоин сейчас, однако, я уверен, что цена вскоре сильно упадёт, процентов на 40
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