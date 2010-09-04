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Аргентинский биткоин-стартап BitPagos получил $1,9 млн и провел ребрендинг

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Старый Сегодня, 21:13
#1
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Аргентинский биткоин-стартап BitPagos получил $1,9 млн и провел ребрендинг


Первой заявленной инвестицией 2017 года в биткоин-индустрию стало финансирование аргентинского биткоин-стартапа BitPagos. Компания получила $1,9 млн и одновременно с этим объявила о проведении ребрендинга, сообщает CoinDesk.

Раунд финансирования Серии А возглавил китайский венчурный фонд Huiyin Blockchain Venture, другими участниками стали Boost VC, Digital Currency Group и Draper VC, которые в 2014 году уже инвестировали в BitPagos $600 000.

Одновременно с этим компания провела ребрендинг и теперь будет известна как Ripio.

«BitPagos как бренд был ориентирован на мерчантов и процессинг B2B-платежей. За последний год мы сместили наш фокус преимущественно на потребителей, и поэтому нам нужен бренд, который бы лучше отвечал этой миссии», — пояснил представитель компании Хуан Мендес.

Кроме того, в планах Ripio получить дополнительное финансирование в размере $400 000 через платформу AngelList.

По словам Мендеса, полученные средства будут направлены на расширение команды бизнес-развития и выход на новые рынки в Южной Америке. На сегодняшний день компания, по собственному заявлению, обслуживает порядка 60 тысяч клиентов.

В конце 2015 года BitPagos приобрела биткоин-биржу Unisend Argentina, а в скором времени планирует начать работу в Мексике. Также, как сообщал ForkLog, аргентинское отделение Гринпис использовало процессинг BitPagos для приема пожертвований в биткоинах.

Напомним, фонд Huiyin Blockchain Venture был открыт в конце 2016 года китайской инвестиционной компанией Huiyin Group, которая выделила на эти цели $20 млн. По имеющейся информации, в портфель HBV также входят индийская криптовалютная биржа Unocoin, социальная сеть Yours и торговая площадка Purse.io.

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bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 21:50
#2
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,206
Благодарностей: 181
КП: 0.114
Re: Аргентинский биткоин-стартап BitPagos получил $1,9 млн и провел ребрендинг
никогда не понимал сумасшедших затрат на т.н. ребрендинг...только получили средства - давай тратить их на замену названия
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Метки
биткоин, новости
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