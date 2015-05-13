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У производителя iPhone почти всех работников заменят роботами

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Старый Сегодня, 21:11
#1
Специалист
 
Имя: Евгений
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Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
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У производителя iPhone почти всех работников заменят роботами
Компания Hon Hai Precision Industry (бренд Foxconn), крупнейший контрактный партнёр Apple, также сотрудничающий со многими известными технологическими брендами, поставила задачу заменить большинство работников роботами.


В интервью ресурсу DigiTimes глава департамента по автоматизации и робототехнике Foxconn Дай Цзяпэн сообщил, что автоматизация производства компании проходит в три этапа.

В долгосрочной перспективе роботы обходятся дешевле, чем человеческий труд. Тем не менее первоначальные инвестиции могут быть довольно большими.

В прошлом году на заводах Foxconn трудилось 1,2 млн человек, включая 1 млн в Китае. В настоящее время у компании имеется 10 полностью автоматизированных производственных линий, в том числе линии по выпуску моноблоков и мониторов на заводе в Чэнду и линия с ЧПУ в Чжэнчжоу.

На первом этапе производится роботизация рабочих процессов, которые или опасны для здоровья человека, или не пользуются популярностью из-за монотонности.

Второй этап включает в себя повышение эффективности за счет оптимизации производственных линий, чтобы уменьшить количество избыточных роботов в работе. Третий и заключительный этап включает автоматизацию целых заводов, где, как утверждает Цзяпэн, будет минимальное число работников, задействованных в производстве, логистике, тестировании и контроле процессов.

На протяжении многих лет Foxconn неуклонно проводит автоматизацию производства. В прошлом году компания поставила задачу добиться к 2020 г. минимум 30 % автоматизации производственных процессов на своих заводах в Китае. По словам Цзяпэна, ежегодно компания производит 10 000 роботов Foxbot для замены человеческого труда. В мае Foxconn заявила, что автоматизировала 60 000 рабочих мест на заводе в уезде Куньшань.

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Еvgeniwolf на форуме  
Старый Сегодня, 21:24
#2
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 11,800
Благодарностей: 928
КП: 0.107
Re: У производителя iPhone почти всех работников заменят роботами
Опять шумиха вокруг Эпл, а потом почему Айфоны взрываются. Все тянутся за технологиями, за прибылью...необходимо для начала все детально протестировать год-второй, а уже потом запускать в производство
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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 22:21
#3
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 3,063
Благодарностей: 1,505
КП: 0.057
Автор темы Re: У производителя iPhone почти всех работников заменят роботами
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
необходимо для начала все детально протестировать год-второй, а уже потом запускать в производство
Уже видимо не до этого стало . Какие-то финансовые проблемы видимо и они сей час у них на главном месте.Вот и закидывают на скорую руку все подряд лишь бы быстрей деньгу срубить
__________________
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