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Акция "Поиск сокровищ"

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Обсуждение покер-румов, стратегии игры, а также покерных новостей. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Старый Сегодня, 21:10
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,129
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Акция "Поиск сокровищ"
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Последний раз редактировалось Rost77; Сегодня в 21:22.
Rost77 на форуме  
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Старый Сегодня, 21:16
#2
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,129
Благодарностей: 2,191

награды Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Re: Акция "Поиск сокровищ" на 888
Сегодняшнее задание выиграть в кеш игре или снг-игре с разномастными АК. Бай-ин в СНГ минимум $1 и кеш 0.02/0.05. Надеюсь хоть в этой акции получится выиграть побольше кеш призов. Хотя сегодня только билетик и попался.

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Rost77 на форуме  
Старый Сегодня, 21:26
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,491
Благодарностей: 6,107
КП: 0.213

награды Волшебный горшочек 
Re: Акция "Поиск сокровищ" на 888
Как раз только увидел эту новую фишку,
Rost77, И так и думал что Вы её создали уже, но рулетки нету опять
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moskva на форуме  
Старый Сегодня, 21:47
#4
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,129
Благодарностей: 2,191

награды Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Re: Акция "Поиск сокровищ" на 888
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
Rost77, И так и думал что Вы её создали уже, но рулетки нету опять
Да, рулетка уже закончилась наверное. У меня тоже не выпадает окошко с барабаном. Только карта сокровищ как открывается лобби
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Rost77 на форуме  
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