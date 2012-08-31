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Инфляция еврозоны достигла максимума за 4 года

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Старый Сегодня, 20:39
#1
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Инфляция еврозоны достигла максимума за 4 года
Цены на потребительские товары в еврозоне достигли максимума, увеличившись на 1,1% в декабре, что не отмечалось в течение почти четырех лет, согласно данным статистической службы ЕС.



Такой рост указывает на то, что инфляция в странах ЕС оказалась на высшем уровне с сентября 2013 г. на фоне роста цен на энергоносители.

По сообщению Eurostat, потребительские цены увеличились на 0,6% в ноябре на ежегодной основе, основанием для ноябрьского роста также стали увеличившиеся цены на энергоносители. В то же время цены на энергоносители с ноябрьского снижения на 1,1% в декабре перешли к росту на 2,5%.

Данные по инфляции должны ослабить опасения со стороны чиновников Европейского центрального банка.

ЕЦБ, напомним, продолжает осуществлять мягкую монетарную политику в попытке достичь целевого показателя в 2% инфляции. В прошлом месяце регулятор решил расширить программу количественного смягчения по крайней мере до конца декабря 2017 г.

Кроме того, свежие показатели индекса деловой активности должны добавить оптимизма чиновникам ЕЦБ. По данным IHS Markit, сводный PMI 19 стран еврозоны в декабре вырос до самого высокого значения с мая 2011 г. - 54,4 пункта.
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Анна Чернобай на форуме  
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Старый Сегодня, 20:54
#2
Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 6,645
Благодарностей: 1,606
КП: 0.046

награды Волшебный горшочек 
Re: Инфляция еврозоны достигла максимума за 4 года
Вот же, живут же люди, инфляцию пытаются увеличить, слишком уж низкая она у них - никто цены повышать не хочет. Кризис, похоже.
__________________
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