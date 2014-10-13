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Как наказывают в Америке за неуплату налогов

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Старый Сегодня, 20:36
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
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Как наказывают в Америке за неуплату налогов


Как многим известно в США одним из самых страшных преступлений считается неуплата налогов. Однако в то же время многим неизвестно что каждый день в США в тюрьму сажают по несколько десятков человек. Да-да! Именно за неуплату налогов! Налоговая служба США - Internal Revenue Services, или IRS, если кратко, то просто беспощадна к таким людям: - она практически не прощает никого, ни за что и никогда. Лишь за редким исключением, конечно. Ниже будет приведено несколько реальных примеров из жизни: - как работает IRS.

Господин Кеннет Хеллер из Нью-Йорке, которому сейчас уже за 80 лет, с 2006 по 2008 гг. чисто по своим соображениям решил уклониться от уплаты налогов и "сэкономил" на этом деле до 1 млн долл. США. Работая в качестве адвоката в судоходной компании и пользуясь своим служебным положением он пересылал деньги на свои офшорные счета, но в итоге был пойман за руку. Прокурор требовал дать ему 15 лет тюрьмы, он суд учёл его преклонный возраст и назначил ему полтора месяца отсидки и плюс несколько миллионов долларов США. Конечно, в качестве штрафа!

Другая жительница г. Санта-Фе, 51-летняя Каролин Тилга "заработала" себе 8-месяцный тюремный срок из-за подачи фейковых налоговых деклараций и уклонения от уплаты налогов. А ведь Каролин неплохо зарабатывала на сайтах эротического содержания и причем они были официальными.

Вот 2 довольно ярких примера для Америки. Причём многие граждане США даже в наше время наивно полагают, что налоговые преступления в их стране имеют срок давности, но это не так! Бывает, что только за один месяц служба IRS отправляет за решетку несколько граждан США, которые не заплатили налоги 20 и даже 30 лет тому назад! Некоторые из них порой даже и не помнят, когда они нарушили закон, пока на суде представители IRS "не освежают" их память подробностями - за что. За что их сажают!

Причём служба IRS постоянно предупреждает, что если у вас не хватает денег в налоговый период, то лучше всегда заранее связываться с ними:- это может помочь. Оплата может быть отложена.

Именно такой интересный случай произошел с одним мужчиной, по имени Стив из Флориды, который 14 лет кряду не платил налоги, но однажды, он все же решился и отослал сразу 14 налоговых деклараций и вложил в пакет записку со словами: "У меня нет возможности заплатить сразу за все годы - прошу пойти мне навстречу". И далее со дня на день ждал, что судебные маршалы нагрянут к нему в дом и отвезут в суд. Но этого не произошло, а ему позвонил офицер Налоговой службы и Стив договорился с ним о рассрочке в оплате налогов. И теперь Стив понемногу будет возвращать долг, однако теперь он не будет считаться налоговым уклонистом.

Надо отметить, что IRS обладает большими правами и по решению суда они могут забрать у вас дом, машину, имущество, снять деньги с вашего банковского счета - вообщем принять практически любые меры в случае уклонения от уплаты налогов. Закон суров, а в Штатах он суровее вдвойне, особенно, если это касается налогов, ведь это залог процветания этой страны.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/586d21ea06e0d
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Старый Сегодня, 20:45
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,336
Благодарностей: 121
КП: 0.084
Re: Как наказывают в Америке за неуплату налогов
Ну вот, а мы еще жалуемся что у нас налоговая всех дрючит, хотя попасть в тюрьму за неуплату налогов - вероятность наверно один из миллиона. А через несколько лет, если не поймали - про не уплаченный налог можно уже забыть с чистой совестью.
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Invention на форуме  
Старый Сегодня, 20:50
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,335
Благодарностей: 361
КП: 0.055
Re: Как наказывают в Америке за неуплату налогов
Ну у них всё конечно обстоит совершенно по другому у нас не платят мелкие предприниматели просто по тому что тупо нечем всё пожарнику отдал или сэс заплатил или ментам, а там прячут чтобы ещё богаче стать.......
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