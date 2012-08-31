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Какие страны выберут инвесторы в 2017 году?

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#1
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Аватар Анна Чернобай
 
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Какие страны выберут инвесторы в 2017 году?

Все, что связано с Россией и Индией, бразильские корпоративные облигации, дешевый песо в Мексике – вот чему явно отдадут предпочтение инвесторы в 2017 году.


Все внимание будет сосредоточено на рынках с улучшающимся политическим климатом и менее уязвимыми для внешних потрясений активами, связанными с высокими затратами по займам в США и политическими заявлениями избранного президента Дональда Трампа.

Россия


Для инвесторов, которые берут займы в валютах с низкими процентными ставками и покупают высокопроцентные валюты, российский рубль – одна из самых главных ставок. Аналитики UBS Group считают, на фоне роста объемов операций кэрри-трейд с рублем, российская валюта имеет потенциал укрепиться на 26% в следующие 12 месяцев, больше всего среди развивающихся стран в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Помимо относительно высоких процентных ставок, Россия получает выгоду от роста цен на нефть. Это и делает рынок ценных бумаг России «очевидным кандидатом» для NN Investment Partners.

Южная Африка


Некоторые инвесторы считают, что снижающаяся власть президента Джейкоба Зумы повышает привлекательность южноафриканских акций и облигаций, особенно с учетом того, что страна, вероятно, избежит понижения суверенного рейтинга.

Мексика


Песо сейчас наиболее привлекательная валюта среди остальных валют развивающихся латиноамериканских стран. Мало того, что песо дешево, это пойдет на пользу центробанку Мексики.

На руку песо может сыграть и тот факт, что политика Трампа окажется менее протекционистской, чем ожидалось, заявил Энрике Диас-Альварес из Ebury Partners.

Бразилия


Облигации государственной нефтяной компании Petrobras «по-прежнему дешевы», облигации Banco do Brasil’s Coco растут, Samarco делает агрессивные ставки, так как компания, скорее всего, возобновит свою работу в этом году и пересмотрит политику заимствования на внешних рынках, отметил Карлос Грибель из Andbanc Brokerage.

Чили


Фондовые рынки страны выиграют от роста цен на медь и перспективы более благоприятной политики для бизнеса после президентских выборов 2017 года, считают Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. и BTG Pactual Group.

Индия


Учитывая возможность протекционистского настроя Дональда Трампа в этом году, активы Южной Азии выглядят куда более привлекательными.

Решение премьер-министра Индии Наренда Моди об отмене купюр высокого номинала в ноябре может привести к сокращениям процентных ставок. А это должно положительно сказаться на облигациях.

Индонезия


Многие из крупнейших компаний Индонезии могут оказаться привлекательными для инвесторов, если уголь и цены на никель продолжат рост в 2017 году.

В Индонезии высокодоходные облигации являются постоянными фаворитами для инвесторов, особенно учитывая, что текущий дефицит значительно снизился за последние несколько лет.
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Анна Чернобай на форуме  
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