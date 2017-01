AZInvestment - azinvestment.net Я не админ!







Принимает:BitCoin,Bankwire,Payeer,PerfectMoney,Qiwi,Cards



Новый проект: AZ Investment



Планы nvestment 1% в день в течение 700 дней, 2% в день в течение 500 дней, 3% в день в течение 365 дней



Минимальный вклад $10



Рефские до 5%



Вывод типа Pуководство



Custom Script



DDoS зашита от KoDdos



Перевод с Google:



Цитата: О AZ инвестиций



AZ Investment является глобальной инвестиционной компанией, которая предоставляет широкие разновидности инвестиционных услуг для частных и корпоративных инвесторов. Reliance является средством коммуникации между нами и вашими активами.



Компания проводит на вере честность, надежность и профессионализм. Как специалисты на мировых финансовых рынках, мы даем возможность инвесторам извлечь выгоду из широкого спектра инвестиционных возможностей по всему миру, в том числе отечественных и зарубежных акции, облигации, взаимные фонды, опционы, страхование и аннуитетов. Инвестиционные планы:



Цитата: AZ Стартер



Проценты отправить на свой счет ежедневно в течение 700 дней. Процентная ставка будет меняться время от времени. Первоначальный взнос может выйти через 365 дней.

Минимум Максимум Процент

$ 1.00 / 0,02000000 BTC $ 100000,00 / +200,00000000 BTC 1%



AZ Advance



Проценты отправить на свой счет ежедневно в течение 500 дней. Процентная ставка устанавливается.

Минимум Максимум Процент

$ 2500,00 / 3,00000000 BTC $ 25000,00 / +30,00000000 BTC 2%



AZ Год



Проценты отправить на свой счет ежедневно в течение 365 дней. Процентная ставка устанавливается.

Минимум Максимум Процент

$ 5000,00 / 7,00000000 BTC $ 50000,00 / +70,00000000 BTC 3%

Посмотреть и Зарегистрироваться



Whois info:



Цитата: Dates Created on 2016-11-04 - Expires on 2021-11-04 - Updated on 2016-12-16



Name Server(s) NS1.AZINVESTMENT.NET (has 1 domains)

NS2.AZINVESTMENT.NET (has 1 domains)





IP Address 198.144.120.129 is hosted on a dedicated server

Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 159239991

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U12586724 (U12586724)

Amount: 240 USD

Memo: ref. # 12 :BitCoin,Bankwire,Payeer,PerfectMoney,Qiwi,Cards$105%PуководствоKoDdosПеревод с Google:Мой вклад:

Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно __________________