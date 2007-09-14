AZInvestment - azinvestment.net

Планы nvestment 1% в день в течение 700 дней, 2% в день в течение 500 дней, 3% в день в течение 365 дней
Минимальный вклад $10
Рефские до 5%
Вывод типа Pуководство
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О AZ инвестиций
AZ Investment является глобальной инвестиционной компанией, которая предоставляет широкие разновидности инвестиционных услуг для частных и корпоративных инвесторов. Reliance является средством коммуникации между нами и вашими активами.
Компания проводит на вере честность, надежность и профессионализм. Как специалисты на мировых финансовых рынках, мы даем возможность инвесторам извлечь выгоду из широкого спектра инвестиционных возможностей по всему миру, в том числе отечественных и зарубежных акции, облигации, взаимные фонды, опционы, страхование и аннуитетов.
Инвестиционные планы:
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AZ Стартер
Проценты отправить на свой счет ежедневно в течение 700 дней. Процентная ставка будет меняться время от времени. Первоначальный взнос может выйти через 365 дней.
Минимум Максимум Процент
$ 1.00 / 0,02000000 BTC $ 100000,00 / +200,00000000 BTC 1%
AZ Advance
Проценты отправить на свой счет ежедневно в течение 500 дней. Процентная ставка устанавливается.
Минимум Максимум Процент
$ 2500,00 / 3,00000000 BTC $ 25000,00 / +30,00000000 BTC 2%
AZ Год
Проценты отправить на свой счет ежедневно в течение 365 дней. Процентная ставка устанавливается.
Минимум Максимум Процент
$ 5000,00 / 7,00000000 BTC $ 50000,00 / +70,00000000 BTC 3%