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AZInvestment - azinvestment.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:19
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,326
Благодарностей: 2,853
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
AZInvestment - azinvestment.net
Я не админ!



Принимает:BitCoin,Bankwire,Payeer,PerfectMoney,Qiwi,Cards

Новый проект:AZ Investment

Планы nvestment 1% в день в течение 700 дней, 2% в день в течение 500 дней, 3% в день в течение 365 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до 5%

Вывод типа Pуководство

Custom Script

DDoS зашита от KoDdos

Перевод с Google:

Цитата:
О AZ инвестиций

AZ Investment является глобальной инвестиционной компанией, которая предоставляет широкие разновидности инвестиционных услуг для частных и корпоративных инвесторов. Reliance является средством коммуникации между нами и вашими активами.

Компания проводит на вере честность, надежность и профессионализм. Как специалисты на мировых финансовых рынках, мы даем возможность инвесторам извлечь выгоду из широкого спектра инвестиционных возможностей по всему миру, в том числе отечественных и зарубежных акции, облигации, взаимные фонды, опционы, страхование и аннуитетов.
Инвестиционные планы:

Цитата:
AZ Стартер

Проценты отправить на свой счет ежедневно в течение 700 дней. Процентная ставка будет меняться время от времени. Первоначальный взнос может выйти через 365 дней.
Минимум Максимум Процент
$ 1.00 / 0,02000000 BTC $ 100000,00 / +200,00000000 BTC 1%

AZ Advance

Проценты отправить на свой счет ежедневно в течение 500 дней. Процентная ставка устанавливается.
Минимум Максимум Процент
$ 2500,00 / 3,00000000 BTC $ 25000,00 / +30,00000000 BTC 2%

AZ Год

Проценты отправить на свой счет ежедневно в течение 365 дней. Процентная ставка устанавливается.
Минимум Максимум Процент
$ 5000,00 / 7,00000000 BTC $ 50000,00 / +70,00000000 BTC 3%

Посмотреть и Зарегистрироваться

Whois info:

Цитата:
Dates Created on 2016-11-04 - Expires on 2021-11-04 - Updated on 2016-12-16

Name Server(s) NS1.AZINVESTMENT.NET (has 1 domains)
NS2.AZINVESTMENT.NET (has 1 domains)


IP Address 198.144.120.129 is hosted on a dedicated server

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 159239991
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U12586724 (U12586724)
Amount: 240 USD
Memo: ref. # 12
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 20:39
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.09.2007
Сообщений: 76,773
Благодарностей: 6,376
КП: 0.042

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: AZInvestment - azinvestment.net
Вклад:

Processor : Perfectmoney
Date : 2017-01-04 16:52
From/To Account : U12586724
Amount : -100.50
Currency : USD
Batch : 159241414
Memo : Shopping Cart Payment.
__________________
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Старый Сегодня, 20:51
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 11,004
Благодарностей: 6,282
КП: 0.679
Re: AZInvestment - azinvestment.net
что-то похожее на англичанина вылупилось...
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:04
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