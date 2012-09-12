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В 2017-м доллар удержать не удастся - политик

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Старый Сегодня, 20:13
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В 2017-м доллар удержать не удастся - политик
В следующем году курс доллара на уровне 27,2 грн удержать не смогут.

Об этом сказал глава Аграрной партии Виталий Скоцик.

“Его не удастся сдерживать. Потому что он сегодня – 27,2. Если вернуться на все предыдущие годы на уровне бюджетирования, когда Кабмин презентовал Верховной Раде, – ни разу курс не был выдержан таким, каким он был заложен в чтении госбюджета”, – считает Скоцик.

По мнению политика, принятый госбюджет на 2017 год не реалистичен.

“Это не реалистичный бюджет. Он не был таковым, когда предлагался в первом чтении. Я думал, что после национализации Приватбанка он будет существенно пересмотрен. Но мне так показалось. Правительство приняло решение идти с тем, что уже есть под рукой. Потому что все понимают, что параметры, которые заложены в госбюджет – дефицит – 3%, рост национальной экономики – 3%, средневзвешенный годовой курс – 27,2 – это абсолютно нереальные вещи. Страна в следующем году будет двигаться дальше вниз”, – сказал Скоцик.
http://news.finance.ua/ru/news/-/392...astsya-politik
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