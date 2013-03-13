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Биткоин вплотную приблизился к максимуму 2013 г

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#1
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Биткоин вплотную приблизился к максимуму 2013 г
Стоимость Bitcoin продолжает идти вверх сегодня, достигнув рекордно высокого уровня в $ 1,148,9 дол на бирже Хуоби.

В общей сложности, глобальный средний обменный уровень был самым высоким с 5 декабря 2013 года, когда Bitcoin торговался на уровне максимума около $ 1,150.

По данным BPI , цене криптовалюты остается подняться еще на 15-17 дол, которых не хватает до рекордно высокого уровня в $ 1,165.89, достигнутой 30 ноября 2013 года .

Следует отметить, что всплеск произошел во время повышенного интереса к цифровой валюте, которая привлекла внимание средств массовой информации из публикаций , включая BBC News , The New York Times и The Washington Post , так, как произошел массовое прохождение уровня в $ 1000 на 1 января.

Не все новости в последнее время был позитивным, например здесь выделилась Financial Times, которая причислила Bitcoin к " пирамиде ".

Несмотря на отсутствие доверия прессы, аналитики во многом остаются оптимистичными по цене, которая добавила примерно $ 200 за последние семь дней, движение, которое подводит биткоин к былым вершинам 2013 г.

В то время как биткоину был дан толчок в последнее время макроэкономическими факторами, а также его использованием на развивающихся рынках, нам еще предстоит увидеть, будет ли это ралли более спекулятивным, и более изменчивыми.

На пресс-время, объемы и цены по-прежнему, двигаются за счет торговли в Китае, с ценами в среднем на 40-60$ выше на CNY биржах, по данным BPI.

Специально для форума MMGP.ru

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