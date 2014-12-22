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Рынки опасаются продажи стратегических запасов нефти в США 04.01.2017 14:50

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Рынки опасаются продажи стратегических запасов нефти в США 04.01.2017 14:50
Рынки опасаются продажи стратегических запасов нефти в США
04.01.2017 14:50
По информации ЦБ РФ, в течение 2016г. интервенции на внутреннем валютном рынке не проводились. Регулятором представлена также статистика по сделкам РЕПО в иностранной валюте, задолженность кредитных организаций перед ЦБ (по состоянию на начало сегодняшнего дня) по первой части сделок составила 11,361 млрд. долл., по второй части сделок 11,381 млрд. долл., причем, по обеим частям сделок наибольшая величина приходится на срок 28 дней, расхождение объясняется суммой компенсационных взносов и выплат по ценным бумагам.

Макростатистика по еврозоне неоднозначна, так, инфляция год к году достигла 1,1% (ожидалось 1,0%, месяцем ранее было 0,6%). Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны за месяц возрос с 53,9 до 54,4 пункта (изменений не ожидали), аналогичный индекс в сфере услуг снизился с 53,8 до 53,7 пункта (но ожидания были еще ниже, до 53,1 пункта). По Германии соответствующие индексы также показали увеличение с 55 до 55,2 пункта (максимум за последние 5 месяцев) и уменьшение с 55,1 до 54,3 пункта, во Франции композитный индекс увеличился с 51,4 до 53,1 пункта (максимум за 1,5 года), в сфере услуг возрос с 51,6 до 52,9 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг Италии снизился с 53,3 до 52,3 пункта (хуже ожиданий в 52,6 пункта). Индекс потребительского доверия во Франции не изменился (99 пунктов, как и ожидалось),

Фондовые торги в Азии завершились ростом индексов Nikkei на 2,5, SSE на 0,73, Kospi на 0,08%, Hang Seng снизился на 0,08% (в Гонконге продолжают снижаться розничные продажи, за последний месяц на 5,5%, месяцем ранее на 2,9%). В Японии сегодня первые торги после праздников, опубликована положительная статистика, так, индекс деловой активности в промышленности за месяц увеличился с 51,9 до 52,4 пункта. Аналогичный индекс в Южной Корее повысился с 48 до 49,4 пунктов. В ряде регионов Китая введен наивысший, красный, уровень тревоги в связи с сильным туманом. 10 февраля 2017 г. пройдут трехсторонние переговоры Японии, Южной Кореи и Китая по вопросу свободной торговли (несмотря на взаимные территориальные споры), внешнеторговая деятельность трех стран составляет 20% мировой торговли......


Специально для mmgp.ru
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