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Новая библиотека в Петербурге: 7 тысяч рублей за вход

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Старый Сегодня, 19:08
#1
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Новая библиотека в Петербурге: 7 тысяч рублей за вход


Федеральные СМИ России сообщили, что в городе на Неве открылась библиотека, где за 4 часа проведенные в ней с посетителей попросят заплатить 7000 руб.

Новая библиотека расположена в Почтамском переулке Петербурга и конечно, она частная: - вот отсюда такие можно сказать, что высокие расценки за её посещение.

Соответственно помещение под читальный зал отделано под старину, вернее под готический зал. Сил и средств на воссоздание старинного интерьера потрачено немало и конечно, все эти портреты Пушкина, Гоголя и других великих писателей в свете старинных подсвечников создают особую атмосферу для читателей.

Коллекция книг состоит в основном из дореволюционных изданий, такие книги (а их всего там 5 тысяч томов) нельзя встретить ни в других публичных библиотеках, ни на рынках, где обычно выставляют на продажу подобную литературу: - всё это очень редкие экземпляры. И из коллекции можно взять для изучения труды таких классиков русской литературы как: Карамзин, Ключевский, Устряловой, Полевой, Нечволодов. А еще например, желающие могут ознакомиться с географическими атласами Российской империи, на которых заметьте, раньше стоял гриф или "совсекретно" или "Для служебного пользования".

Что важно, то читающий может по-желанию выбрать себе место для знакомства с книгой и это может быть или отдельный кабинет или общее открытое пространство. Кстати, постоянные посетители в дальнейшем смогут забирать нужные им книги и на дом. Однако обращаться с книгой нужно будет бережно и читать её можно будет к тому же только в перчатках.

Мест для чтения всего 10, т.е. одновременно библиотекарь сможет обслуживать не более 10 человек. 7000 рублей за 4 часа в библиотеке - это сделано не случайно, а для того, чтобы сюда не забредали случайные люди. То есть это такое отсечение тех кому нечего делать и владельцы библиотеки надеются на постоянный контингент читателей. И более того, они считают что чем меньше читателей, тем даже лучше: - можно больше уделить времени и внимания истинным ценителям старинных книг.

Кроме того, 2 раза в месяц читателей будет обслуживать на бесплатной основе, однако по предварительной записи, так как библиотека может вместить в себя не более 15 человек. Аналогов подобной частной библиотеки пока что в мире не существует, так что сейчас они практически уникальные. И идея открыть в Питере такую библиотеку пришла в голову руководству одного из местных издательств, которое выпускает в основном репринтные и факсимильные книги дореволюционного периода.


Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/586d0e72b8343
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