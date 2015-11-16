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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,654 Благодарностей: 517 КП: 0.081

Новая библиотека в Петербурге: 7 тысяч рублей за вход



Федеральные СМИ России сообщили, что в городе на Неве открылась библиотека, где за 4 часа проведенные в ней с посетителей попросят заплатить 7000 руб.



Новая библиотека расположена в Почтамском переулке Петербурга и конечно, она частная: - вот отсюда такие можно сказать, что высокие расценки за её посещение.



Соответственно помещение под читальный зал отделано под старину, вернее под готический зал. Сил и средств на воссоздание старинного интерьера потрачено немало и конечно, все эти портреты Пушкина, Гоголя и других великих писателей в свете старинных подсвечников создают особую атмосферу для читателей.



Коллекция книг состоит в основном из дореволюционных изданий, такие книги (а их всего там 5 тысяч томов) нельзя встретить ни в других публичных библиотеках, ни на рынках, где обычно выставляют на продажу подобную литературу: - всё это очень редкие экземпляры. И из коллекции можно взять для изучения труды таких классиков русской литературы как: Карамзин, Ключевский, Устряловой, Полевой, Нечволодов. А еще например, желающие могут ознакомиться с географическими атласами Российской империи, на которых заметьте, раньше стоял гриф или "совсекретно" или "Для служебного пользования".



Что важно, то читающий может по-желанию выбрать себе место для знакомства с книгой и это может быть или отдельный кабинет или общее открытое пространство. Кстати, постоянные посетители в дальнейшем смогут забирать нужные им книги и на дом. Однако обращаться с книгой нужно будет бережно и читать её можно будет к тому же только в перчатках.



Мест для чтения всего 10, т.е. одновременно библиотекарь сможет обслуживать не более 10 человек. 7000 рублей за 4 часа в библиотеке - это сделано не случайно, а для того, чтобы сюда не забредали случайные люди. То есть это такое отсечение тех кому нечего делать и владельцы библиотеки надеются на постоянный контингент читателей. И более того, они считают что чем меньше читателей, тем даже лучше: - можно больше уделить времени и внимания истинным ценителям старинных книг.



Кроме того, 2 раза в месяц читателей будет обслуживать на бесплатной основе, однако по предварительной записи, так как библиотека может вместить в себя не более 15 человек. Аналогов подобной частной библиотеки пока что в мире не существует, так что сейчас они практически уникальные. И идея открыть в Питере такую библиотеку пришла в голову руководству одного из местных издательств, которое выпускает в основном репринтные и факсимильные книги дореволюционного периода.





Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/586d0e72b8343 Федеральные СМИ России сообщили, что в городе на Неве открылась библиотека, где за 4 часа проведенные в ней с посетителей попросят заплатить 7000 руб.Новая библиотека расположена в Почтамском переулке Петербурга и конечно, она частная: - вот отсюда такие можно сказать, что высокие расценки за её посещение.Соответственно помещение под читальный зал отделано под старину, вернее под готический зал. Сил и средств на воссоздание старинного интерьера потрачено немало и конечно, все эти портреты Пушкина, Гоголя и других великих писателей в свете старинных подсвечников создают особую атмосферу для читателей.Коллекция книг состоит в основном из дореволюционных изданий, такие книги (а их всего там 5 тысяч томов) нельзя встретить ни в других публичных библиотеках, ни на рынках, где обычно выставляют на продажу подобную литературу: - всё это очень редкие экземпляры. И из коллекции можно взять для изучения труды таких классиков русской литературы как: Карамзин, Ключевский, Устряловой, Полевой, Нечволодов. А еще например, желающие могут ознакомиться с географическими атласами Российской империи, на которых заметьте, раньше стоял гриф или "совсекретно" или "Для служебного пользования".Что важно, то читающий может по-желанию выбрать себе место для знакомства с книгой и это может быть или отдельный кабинет или общее открытое пространство. Кстати, постоянные посетители в дальнейшем смогут забирать нужные им книги и на дом. Однако обращаться с книгой нужно будет бережно и читать её можно будет к тому же только в перчатках.Мест для чтения всего 10, т.е. одновременно библиотекарь сможет обслуживать не более 10 человек. 7000 рублей за 4 часа в библиотеке - это сделано не случайно, а для того, чтобы сюда не забредали случайные люди. То есть это такое отсечение тех кому нечего делать и владельцы библиотеки надеются на постоянный контингент читателей. И более того, они считают что чем меньше читателей, тем даже лучше: - можно больше уделить времени и внимания истинным ценителям старинных книг.Кроме того, 2 раза в месяц читателей будет обслуживать на бесплатной основе, однако по предварительной записи, так как библиотека может вместить в себя не более 15 человек. Аналогов подобной частной библиотеки пока что в мире не существует, так что сейчас они практически уникальные. И идея открыть в Питере такую библиотеку пришла в голову руководству одного из местных издательств, которое выпускает в основном репринтные и факсимильные книги дореволюционного периода.Специально для mmgp.ru

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