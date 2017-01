МОЛ Профессионал

Журнал The Banker назвал Набиуллину лучшим главой ЦБ в Европе

04.01.2017 17:21

Британский журнал The Banker назвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину лучшим руководителем Центрального банка в Европе. "Центральный Банк России своей работой за последние несколько лет вывел страну из экономического кризиса, в сочетании с девальвацией валюты и проблемами банковского сектора. Сильная рука главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной помогает стране проходить через трудности, вернуться к экономическому росту в 2017 году", - пишет журнал.



Среди достижений Эльвиры Набиуллиной The Banker указал низкий уровень инфляции в стране и оздоровление банковского сектора, которое проводил регулятор под ее руководством. Как отмечает The Banker, к концу 2016 года усилиями главы ЦБ РФ инфляцию в России удалось снизить ниже уровня в 6%, против 12,9% на начало года.





Источник RNS.

