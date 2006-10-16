Социальная община Натальи Козловой - лохотрон!

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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ АВАНТЮРИСТОВ-МОШЕННИКОВ
С ИХ ПОДДЕЛЬНЫМИ САЙТАМИ!
Внимание! «Социальная община Натальи Козловой» никак не связана с аферами и мошенничеством! Мы против зла!
Эти лохотроны с украденными фотографиями не принесут Вам ни копейки!
В общине такое просто недопустимо!
Тут все построено на основе честности и взаимопонимания!
Это можно прочитать на очередном лохотроне, который замечен пока на трех сайтах: soc-company.ru
, clients-group.ru
и justtobiz.ru
Здесь мошенники поступили изобретательно и встроили в сайт скрипт, определяющий ваше местоположение. Очень убедительно для жителя какого-нибудь небольшого городка звучат слова:
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Конечно хочется помочь многим, но я привыкла работать на качество, а не на количество!
Поэтому я решила начать подвиги добра именно с 30-ти земляков, которые буду в одном часовом поясе. Ну и конечно кардинально помочь каждому - самостоятельно зарабатывать от 5 000 рублей в день. В этом я вижу свою миссию - помогать нуждающимся людям и обучать заработку.
Но это оказывается красиво только на словах! На самом деле продажи места в общине уже давно перевалили за 30, так как оплата в 500 рублей
принимается на paysweb.ru/buy/9770350878022921?init=2070955
и e-pays.money/b/g3b0d?order_id=11884223
, а на glopart.ru/buy/171787
место "только для 30 земляков" стоит уже 700 рублей!
Кроме того, мошенники хотели, как лучше, а получилось, как всегда!
Внедрение скрипта определения местоположения сыграло злую шутку:
Если зайти на сайты мошенников, например из Львова, то там своим "львовским землякам" она будет в видео демонстрировать свои заработки в сервисе "Сбербанк-онлайн"
!
Жители Украины, которых на нашем форуме немало, подскажите, пожалуйста, вы пользуетесь услугами Сбербанка?
Короче, как и было сказано автором данного лохотрона:
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Эти лохотроны с украденными фотографиями не принесут Вам ни копейки!
А вы думайте, перед тем, как верить мошенникам и отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!