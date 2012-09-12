Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,182 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Международная сеть порталов - InterCITIES

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Dark Force Blog - Лучший блог о хайпах
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:34
#1
InterCITIES.biz
Премиум
 
Аватар Plaza24
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.02.2016
Сообщений: 225
Благодарностей: 191
КП: 0.330
Международная сеть порталов - InterCITIES


"Международная сеть городских порталов – Intercities.com"

************************************************** ********************
************************************************** ********************
Приветствую всех существующих и будущих компаньонов!
Меня зовут Валерий, я являюсь руководителем и идейным вдохновителем проекта InterCITIES.com
МОИ КОНТАКТЫ
************************************************** ********************
************************************************** ********************

ВНИМАНИЕ!
Наш проект НЕ является хайпом!
Тема открыта в данном разделе, так как руководство mmgp запретило открывать тему в стартапах по причине того, что мы принимаем инвестиции через свой сайт https://intercities.biz, а не через форум. Для нас приоритетнее предоставить инвесторам полный контроль и функционал по управлению своими инвестициями, поэтому мы здесь

И так, обо всем по порядку:

================================================== ========

1. О проекте:
  • наш проект привлек 60К$ инвестиций на бирже долей Shareinstock, которая остановила свою работу и не выплатила нам значительную часть средств (подробнее см. ниже)
  • на время остановки биржи мы открыли собственную инвестиционную систему https://intercities.biz/ для инвестирования в проект напрямую с необходимым для этого функционалом и полной историей всех операций
  • проект готов на 70% и нам осталось совсем немного до завершения его разработки
  • проект стартует одновременно в России, Украине, Казахстане и Беларуси с последующим ростом географии по странам СНГ и Европы.
  • кроме разработок, нами скуплено более 300 доменов в 4-х странах и выкуплен домен премиум класса intercities.com, который является брендом проекта и корпоративным порталом
  • дополнительная информация доступна на одном из лендингов: intercities.ru, intercities.com.ua, intercities.kz, intercities.by


================================================== ========
2. Условия инвестирования:
  • Дивиденды - до 12% в месяц или 3% в неделю
  • Тарифы - 10 тарифных планов
  • Партнерская программа - 3-7%
  • География развития - страны СНГ и ЕВРОПЫ
  • Комиссия на вывод - 0%
  • Гарантии - векселя или инвестиционный Договор
  • Пополнение баланса - WebMoney, Parfect Money, Яндекс, Банковские карты, QIWI, наличные через терминалы и т.д.

Остались вопросы? Пишите на E-mail: ipo@intercities.com

Вы крупный инвестор? Свяжитесь со мной и мы обсудим особые условия
Хотите поддержать наш проект безвозмездно? Для таких целей в кабинете есть тариф - VIP PERSON, проценты по нему не начисляются, однако мы оставляем за собой право отблагодарить Вас когда проект станет на ноги

ВНИМАНИЕ!
Условия инвестирования подробно изложены в личном кабинете https://intercities.biz/
Зарегистрируйтесь и Вы сможете на 100% сориентироваться в сотрудничестве с нами.




================================================== ========

3. Суть проекта:

Проект: «Международная сеть городских порталов – Intercities.com» - это сеть городских порталов мира, в которую будет входить неограниченное количество городских сайтов, которая объединяет информационно - рекламный рынок различных стран в единую структуру с уникальными рекламными возможностями для бизнесменов.

Уникальная бизнес-модель проекта: Intercities.com – это корпоративный портал проекта, который будет реализован на десятках языков мира, на котором будет представлена вся информация по подключению городов к сети, условия работы в составе сети порталов, список стран и городов входящих в сеть, наши рекламные услуги и т.д.
Мы предоставляем полностью готовый городской портал каждому клиенту который хочет вести бизнес в своем городе в составе Сети порталов - Intercities.com.
Все домены для городов принадлежат нам и порталы «висят» на наших серверах. На данный момент уже скуплено более 300 доменов в нескольких странах.
Все города технически связаны между собой. Таким образом, любую информацию (баннеры, новости, рекламные статьи, размещение бизнеса в каталоге и т.д.) можно разместить в пару кликов мышкой в любом количестве городов и стран.
«Хозяева» городских порталов входящих в Intercities.com зарабатывают не только на своем городе, но и на других городах входящих в сеть. Таким образом, каждый владелец портала входящего в Intercities.com ведет бизнес только в своем городе, а зарабатывает так как будто у него мега бизнес с многочисленной сетью филиалов.

Модель получения прибыли всеми участниками нашей Сети:
Разместить заказ на рекламу клиенты могут только после регистрации на Вашем портале.
Система фиксирует на каком конкретно городском сайте клиент зарегистрировался и все заказы этого клиента будут приносить пожизненную прибыль владельцу того портала на котором клиент зарегистрировался.
Ваши клиенты которые заказывают у Вас рекламу (баннеры, рекламные новости и статьи, размещение в каталогах, видео рекламу и т.д.) на Вашем портале оплачивают только Вам, а если заказывают размещение в нескольких порталах из нашей «Сети», то прибыль с чужих для Вас порталов делится 50%/50% (половина Вам, а вторая половина нам). А Вы в свою очередь имеете возможность разместить рекламу в необходимых заказчику городах.
Города мы раздаем на платной основе (только 1 портал для одного города): разовый платеж за подключение нового города к Сети порталов и ежемесячная абонентская плата за пользование порталом.

И это только часть информации, которую мы раскрываем. По понятным причинам, мы не можем написать все, но думаю информация которая изложена поможет Вам понять суть проекта и его перспективы, а Ваше воображение и ум выдадут Вам как минимум стандартные варианты развития проекта. Но так как мы в теме давно и изнутри, то мы сгенерировали и выверили самые тонкие составляющие нашего проекта и реализуем его максимально круто и эффективно

================================================== ========

4. Несколько слов о технической начинке проекта:

Общие сведения:
Сеть порталов разрабатывается по самым последним технологиям с упором на дальнейшую кастомизацию конечного продукта. Иными словами в проект можно будет внедрять самые смелые идеи и функционал и масштабировать его развитие решая самые сложные технические задачи в кратчайшие сроки. Проект на 1000% уникальный не имеющий аналогов в техническом, функциональном и дизайнерском плане, а так же по модели бизнеса.

Технические решения:
  • "Композитный сайт"
  • Кластерное решение
  • Многоуровневое кэширование
  • Трансляция контента в социальные сети
  • Каскадная оптимизация изображений и точек доставки мультимедиа-контента
  • Использование передового скоростного протокола HTTP 2/
  • Отказоустойчивость за счет использования кластерного решения
  • Полный многоуровневый контроль доступа к системе
  • Резервное копирование
  • Многоуровневая архитектура:
  • Web серверы + система балансировки трафика и нагрузки
  • Система управления базами данных
  • Система хранения контента с репликаций и резервным копированием
  • Кластерное решение для системы управления базами данных MySQL Active –passive CLUSTER
  • Система балансировки трафика и нагрузки для WEB сервера
  • Кластерное решение для системы кеширования
  • Сертифицированная система безопасности

Функционал проекта:
  • Возможность подключить к Сети порталов любые населенные пункты в любых количествах
  • Каждый подключенный к Сети имеет домен верхнего уровня и портал позиционируется как самостоятельный сайт. Однако все порталы образуют сеть с единой админкой и разграничением прав.
  • Любую информацию (статьи, баннеры, новости, рекламные статьи, размещение в каталогах, размещение объявлений в уникальных барахолках и т.д.) в несколько кликов мышкой можно разместить а любом количестве городов входящих в Сеть.
  • Каждый кто купил портал города зарабатывает на своем и остальных порталах входящих в Сеть. Но администрирует при этом только свой портал.
  • Если заказ рекламной новости, статьи, баннеров, размещения в каталогах идет только на 1 конкретный портал, то весь доход идет тому кто купил портал и является его админом. Если заказ идет на несколько городов, то доход 50% нам и 50% тому админу с сайта которого пришел заказ. (50% трафика баннерных мест наш, и 50% админов каждого отдельного портала)
  • Возможность фиксировать новости в различных блоках и т.д.
  • Возможность добавления любого количества языков
  • Адаптивный дизайн и верстка созданы таким образом, что для ПК, планшетов и смартфонов загружается своя версия портала с продуманным юзабилити контента, расположения блоков и выводом информации с горизонтальной прокруткой ключевых блоков, что сокращает длину скроллинга и повышает удобство пользования и восприятие структуры и информации.
  • Для каждого устройства (ПК, планшета, смартфона) показывается читабельные баннеры адаптированные под все устройства, что позволяет рекламодателям размещать баннерную рекламу, которая одинаково хорошо читабельна и работает на всех устройствах и повышает конверсию.
  • Возможность брендирования порталов.
  • Простая регистрация из соц.сетей и стандартная регистрация. После регистрации каждый пользователь войдя в аккаунт будет находится в нем находясь на любом из порталов Сети. Каждый пользователь может из кабинета размещать новости, комментарии, добавлять видео, заказывать любую рекламу и размещения, добавлять объявления в барахолках и т.д.
  • При регистрации любого пользователя система фиксирует необходимые данные и создает необходимые привязки для реализации различного рода партнерских программ и дополнительных инструментов для монетизации проекта.
  • После регистрации если пользователь желает воспользоваться любой возможностью из личного кабинета система предложит сначала заполнить профиль (разово), что позволит на основе данной информации внедрить инструменты таргетированного контента и рекламы.
  • Система будет анализировать действия пользователей и выводить информацию (новости, видео, объявления) которая интересна конкретному пользователю.
  • Зарегистрированные пользователя смогут настроить портал под себя путем перетаскивания блоков на портале.
  • Все разделы продуманы, информация выводится красиво, понятно и структурно, а где нужно и с различными эффектами.
  • Будет создана система мониторинга занятости баннерных мест на всех порталах, что позволит мгновенно выдавать информацию по размещению баннерной рекламы в нужных городах и в нужное клиенту время.

По каждому из пунктов ниже я не стану описывать функционал, так как на данный момент он является тайной:
  • Будет создан VIP клуб
  • Будет создана VIP карта
  • Раздел Шоппинг
  • Несколько уникальных реально крутых барахолок
  • Еще будет ряд фишек которые тоже пока являются тайной

================================================== ========

5. Наш проект на бирже Shareinstock:
  • Наш проект НАСТОЯЩИЙ и в рамках биржи мы "простые смертные" и не имели и не имеем отношения к руководству и администрации биржи. Знаю, что в связи с проблемной ситуацией на бирже, есть люди, которые во всех проектах видят "подсадных уток"! Вынужден Вас расстроить, наш проект к их числу не относится. Мы честно и упорно работали чтобы достичь того что имеем. И в экстренных ситуациях я без труда докажу свою правоту и правдивость своих слов Надеюсь, что инвесторы с биржи имеют трезвую голову, смогут сориентироваться и не заблуждаются в своих словах и действиях
  • Мы не в коем случае не отказываемся от работы с биржей и если она снова заработает, то мы продолжим выполнять свои обязательства на прежних условиях, как только это станет возможным.
  • Наш проект на бирже появился под брендом Plaza24, а затем перерос в InterCITIES. Вот ссылки на оба проекта на бирже (по сути и по факту - это один проект): https://shareinstock.com/exchange/687_Intercities и https://shareinstock.com/exchange/556_24
  • Из-за приостановки работы биржи (надеюсь не вечной) в связи с тем, что нам не выплатили солидную часть собранных средств мы пострадали не меньше всех инвесторов биржи. Вот уже 2 месяца прошло с момента остановки биржи. Месяц назад мы открыли сайт для прямых инвестиций в наш проект, однако серьезных шагов по привлечению инвестиций напрямую не делали. В связи с тем, что темы нашего проекта на форуме и всех остальных проектов биржа закрыла мы приняли решение открыть новую тему на форуме для инвестиций напрямую без посредников в наш проект не смотря на то, что раздел форума звучит не в нашу пользу.
  • Со своей стороны я могу заверить, что Проект будет реализован в любом случае и при любых раскладах, я решал, решаю и буду решать все возникающие вопросы и препятствия и это без вариантов будет так! Надеюсь на поддержку со стороны инвесторов

================================================== ========

6. Информация для инвесторов которые инвестировали в наш проект на Shareinstock:
  • Не смотря на то, что биржа отписала о возможном возобновлении работы (дай Бог, чтобы это было так), но учитывая что этот процесс может сильно затянуться я все таки призываю Вас на всякий случай снять на видео личные кабинеты с долями в наших проектах (видео должно быть убедительным с несколькими переходами в личном кабинете по ссылкам).
  • В случае если биржа не вернется к работе, мы внесем данные из Ваших роликов в нашу инвестсистему и продолжим сотрудничество с Вами.
  • Мы сделаем все возможное, чтобы никто не потерял деньги инвестировав в нас через биржу долей.
  • Все, кто инвестировал через Шару, не поленитесь прислать письмо на ipo@intercities.com с темой "Шара" для связи с Вами в дальнейшем.

================================================== ========

ВОПРОС:
А с чего Вы будете платить дивиденды, если проект еще не стартовал?
ОТВЕТ:
  1. У нас была сеть порталов в Беларуси, мы знали что будем ее закрывать при разработке новой Сети, поэтому скопили сумму позволяющую платить дивиденды от суммы 50К$ под 8% на протяжении не менее 2 месяцев.
  2. Мы продали 28 порталов нашей Сети по предзаказам, и вырученной суммы хватит еще на 2 месяца при выплате от такой же суммы.
  3. Когда будет нужно, мы активируем рекламу и еще продадим часть порталов. (сейчас много продавать не хочу, когда проект будет готов, то продать можно будет дороже без акции + от реально классного проекта и вирусный эффект будет больше, а это экономия на рекламе солидной части рекламного бюджета и т.д.)
  4. И еще у меня есть пару копеек в "загашнике", которые никак не относятся к проекту для подстраховки.
ВЫ СПРОСИТЕ почему я не реализую проект за деньги которые у меня есть?
Ответ прост:
  • Сумма инвестиций нам нужно не маленькая, того что есть не хватит реализовываться без простоев, нужно время на запуск и окончание разработок проекта.
  • Проект можно и даже нужно запускать в десятках стран. Быстрее запустим, быстрее и больше будет прибыль Учитывая, что внедрение новых языком в проект для новых стран будет занимать очень мало времени (у нас все очень серьезно продумано наперед в том числе и в плане масштабирования проекта), то нам выгоднее привлекать инвестиции и развиваться быстро, нежели наоборот
  • Соответственно будет крайне глупо влить все под ноль в проект и остаться без страховки. Не стану писать много, думаю все и так понятно )


================================================== ========

7. Контакты: contacts

E-mail: ipo@intercities.com
Телефон, Viber, WhatsApp, Skype: +375 44 570-33-33

------------------------------------------------------------------
Портал для инвестиций:
intercities.biz
------------------------------------------------------------------

Корпоративный портал проекта:
intercities.com (в разработке)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Лендинги проекта по предзаказам + информация о проекте:
Россия - intercities.ru
Украина - intercities.com.ua
Казахстан - intercities.kz
Беларусь - intercities.by



Благодарность:
Я искренне благодарю всех существующих и будущих инвесторов за сотрудничество, за веру в нас и наш проект не смотря на сложности, которые возникают в процессе работы!
Мы все обязательно соберемся в будущем на корпоративе корпорации InterCITIES
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!
Plaza24 на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 18:36
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,483
Благодарностей: 6,104
КП: 0.213

награды Волшебный горшочек 
Re: Международная сеть порталов - InterCITIES
Столько написано даже читать лень
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|Ты получаешь все Royal Investments|100% хайп портфель HyipManager|Проверяю все HYIP на Хайп Занозе|HyipClub.Club - Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000% - HyipClub.Club
moskva на форуме  
Старый Сегодня, 18:41
#3
InterCITIES.biz
Премиум
 
Аватар Plaza24
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.02.2016
Сообщений: 225
Благодарностей: 191
КП: 0.330
Автор темы Re: Международная сеть порталов - InterCITIES
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
Столько написано даже читать лень
Вот тут я Вас понимаю
Решил написать все, чтобы в случае прочтения до конца - все было понятно
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!
Plaza24 на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 19:32
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.11.2013
Сообщений: 24
Благодарностей: 7
КП: 0.000
Re: Международная сеть порталов - InterCITIES
для начала выплата

The amount of 10 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12773936->U5901054. Memo: Дивиденды по заявке от 30.12.2016 20:23:19. Date: 22:27 30.12.16. Batch: 158623179.

А теперь можно почитать
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!
investvitalik на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу партнёра (ов) для создания и развития интернет-порталов RRProgress Россияне 1 08.12.2016 17:24
Эмитент - InterCITIES (стартап) Plaza24 Биржа долей ShareInStock.com 254 26.11.2016 01:49
Международная сеть гостиниц и отелей "Мэриот" - лохотрон! Infolist Список интернет мошенников 8 12.09.2016 14:49
Внимание: Закрыты 5 крупнейших покерны порталов... morgans Покер 17 22.06.2015 20:34

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Пирамидка для поднятия BL . Старая идея на новый лад !!!
От Nikola007 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Украинский банк продаст до 35% акций иностранному инвестору
От CashToday в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар bizneser
Audi сообщает о росте продаж на 2,3% в июле
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Власти хотят идентифицировать владельцев веб-кошельков через «госуслуги» Подробнее н
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар OPLOTT
Деньги прямо с неба
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Flyseo
ПАММ-счет Day trader: 5005299 (Panteon-Finance)
От Flyseo в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube