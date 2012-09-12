Plaza24 InterCITIES.biz



Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.02.2016 Сообщений: 225 Благодарностей: 191 КП: 0.330

Международная сеть порталов - InterCITIES



"Международная сеть городских порталов – Intercities.com"



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Приветствую всех существующих и будущих компаньонов!

Меня зовут Валерий, я являюсь руководителем и идейным вдохновителем проекта InterCITIES.com

МОИ КОНТАКТЫ

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ВНИМАНИЕ!

Наш проект НЕ является хайпом!

Тема открыта в данном разделе, так как руководство mmgp запретило открывать тему в стартапах по причине того, что мы принимаем инвестиции через свой сайт https://intercities.biz, а не через форум. Для нас приоритетнее предоставить инвесторам полный контроль и функционал по управлению своими инвестициями, поэтому мы здесь



И так, обо всем по порядку:



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1. О проекте: наш проект привлек 60К$ инвестиций на бирже долей Shareinstock, которая остановила свою работу и не выплатила нам значительную часть средств (подробнее см. ниже)

на время остановки биржи мы открыли собственную инвестиционную систему https://intercities.biz/ для инвестирования в проект напрямую с необходимым для этого функционалом и полной историей всех операций

проект готов на 70% и нам осталось совсем немного до завершения его разработки

и нам осталось совсем немного до завершения его разработки проект стартует одновременно в России, Украине, Казахстане и Беларуси с последующим ростом географии по странам СНГ и Европы.

кроме разработок, нами скуплено более 300 доменов в 4-х странах и выкуплен домен премиум класса intercities.com, который является брендом проекта и корпоративным порталом

дополнительная информация доступна на одном из лендингов: intercities.ru, intercities.com.ua, intercities.kz, intercities.by



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2. Условия инвестирования:

Дивиденды - до 12% в месяц или 3% в неделю

Тарифы - 10 тарифных планов

Партнерская программа - 3-7%

География развития - страны СНГ и ЕВРОПЫ

Комиссия на вывод - 0%

Гарантии - векселя или инвестиционный Договор

Пополнение баланса - WebMoney, Parfect Money, Яндекс, Банковские карты, QIWI, наличные через терминалы и т.д.



Остались вопросы? Пишите на E-mail: ipo@intercities.com



Вы крупный инвестор? Свяжитесь со мной и мы обсудим особые условия

Хотите поддержать наш проект безвозмездно? Для таких целей в кабинете есть тариф - VIP PERSON, проценты по нему не начисляются, однако мы оставляем за собой право отблагодарить Вас когда проект станет на ноги



ВНИМАНИЕ!

Условия инвестирования подробно изложены в личном кабинете https://intercities.biz/

Зарегистрируйтесь и Вы сможете на 100% сориентироваться в сотрудничестве с нами.









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3. Суть проекта:



Проект: «Международная сеть городских порталов – Intercities.com» - это сеть городских порталов мира, в которую будет входить неограниченное количество городских сайтов, которая объединяет информационно - рекламный рынок различных стран в единую структуру с уникальными рекламными возможностями для бизнесменов.



Уникальная бизнес-модель проекта: Intercities.com – это корпоративный портал проекта, который будет реализован на десятках языков мира, на котором будет представлена вся информация по подключению городов к сети, условия работы в составе сети порталов, список стран и городов входящих в сеть, наши рекламные услуги и т.д.

Мы предоставляем полностью готовый городской портал каждому клиенту который хочет вести бизнес в своем городе в составе Сети порталов - Intercities.com.

Все домены для городов принадлежат нам и порталы «висят» на наших серверах. На данный момент уже скуплено более 300 доменов в нескольких странах.

Все города технически связаны между собой. Таким образом, любую информацию (баннеры, новости, рекламные статьи, размещение бизнеса в каталоге и т.д.) можно разместить в пару кликов мышкой в любом количестве городов и стран.

«Хозяева» городских порталов входящих в Intercities.com зарабатывают не только на своем городе, но и на других городах входящих в сеть. Таким образом, каждый владелец портала входящего в Intercities.com ведет бизнес только в своем городе, а зарабатывает так как будто у него мега бизнес с многочисленной сетью филиалов.



Модель получения прибыли всеми участниками нашей Сети:

Разместить заказ на рекламу клиенты могут только после регистрации на Вашем портале.

Система фиксирует на каком конкретно городском сайте клиент зарегистрировался и все заказы этого клиента будут приносить пожизненную прибыль владельцу того портала на котором клиент зарегистрировался.

Ваши клиенты которые заказывают у Вас рекламу (баннеры, рекламные новости и статьи, размещение в каталогах, видео рекламу и т.д.) на Вашем портале оплачивают только Вам, а если заказывают размещение в нескольких порталах из нашей «Сети», то прибыль с чужих для Вас порталов делится 50%/50% (половина Вам, а вторая половина нам). А Вы в свою очередь имеете возможность разместить рекламу в необходимых заказчику городах.

Города мы раздаем на платной основе (только 1 портал для одного города): разовый платеж за подключение нового города к Сети порталов и ежемесячная абонентская плата за пользование порталом.



И это только часть информации, которую мы раскрываем. По понятным причинам, мы не можем написать все, но думаю информация которая изложена поможет Вам понять суть проекта и его перспективы, а Ваше воображение и ум выдадут Вам как минимум стандартные варианты развития проекта. Но так как мы в теме давно и изнутри, то мы сгенерировали и выверили самые тонкие составляющие нашего проекта и реализуем его максимально круто и эффективно



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4. Несколько слов о технической начинке проекта:



Общие сведения:

Сеть порталов разрабатывается по самым последним технологиям с упором на дальнейшую кастомизацию конечного продукта. Иными словами в проект можно будет внедрять самые смелые идеи и функционал и масштабировать его развитие решая самые сложные технические задачи в кратчайшие сроки. Проект на 1000% уникальный не имеющий аналогов в техническом, функциональном и дизайнерском плане, а так же по модели бизнеса.



Технические решения: "Композитный сайт"

Кластерное решение

Многоуровневое кэширование

Трансляция контента в социальные сети

Каскадная оптимизация изображений и точек доставки мультимедиа-контента

Использование передового скоростного протокола HTTP 2/

Отказоустойчивость за счет использования кластерного решения

Полный многоуровневый контроль доступа к системе

Резервное копирование

Многоуровневая архитектура:

Web серверы + система балансировки трафика и нагрузки

Система управления базами данных

Система хранения контента с репликаций и резервным копированием

Кластерное решение для системы управления базами данных MySQL Active –passive CLUSTER

Система балансировки трафика и нагрузки для WEB сервера

Кластерное решение для системы кеширования

Сертифицированная система безопасности

Функционал проекта: Возможность подключить к Сети порталов любые населенные пункты в любых количествах

Каждый подключенный к Сети имеет домен верхнего уровня и портал позиционируется как самостоятельный сайт. Однако все порталы образуют сеть с единой админкой и разграничением прав.

Любую информацию (статьи, баннеры, новости, рекламные статьи, размещение в каталогах, размещение объявлений в уникальных барахолках и т.д.) в несколько кликов мышкой можно разместить а любом количестве городов входящих в Сеть.

Каждый кто купил портал города зарабатывает на своем и остальных порталах входящих в Сеть. Но администрирует при этом только свой портал.

Если заказ рекламной новости, статьи, баннеров, размещения в каталогах идет только на 1 конкретный портал, то весь доход идет тому кто купил портал и является его админом. Если заказ идет на несколько городов, то доход 50% нам и 50% тому админу с сайта которого пришел заказ. (50% трафика баннерных мест наш, и 50% админов каждого отдельного портала)

Возможность фиксировать новости в различных блоках и т.д.

Возможность добавления любого количества языков

Адаптивный дизайн и верстка созданы таким образом, что для ПК, планшетов и смартфонов загружается своя версия портала с продуманным юзабилити контента, расположения блоков и выводом информации с горизонтальной прокруткой ключевых блоков, что сокращает длину скроллинга и повышает удобство пользования и восприятие структуры и информации.

Для каждого устройства (ПК, планшета, смартфона) показывается читабельные баннеры адаптированные под все устройства, что позволяет рекламодателям размещать баннерную рекламу, которая одинаково хорошо читабельна и работает на всех устройствах и повышает конверсию.

Возможность брендирования порталов.

Простая регистрация из соц.сетей и стандартная регистрация. После регистрации каждый пользователь войдя в аккаунт будет находится в нем находясь на любом из порталов Сети. Каждый пользователь может из кабинета размещать новости, комментарии, добавлять видео, заказывать любую рекламу и размещения, добавлять объявления в барахолках и т.д.

При регистрации любого пользователя система фиксирует необходимые данные и создает необходимые привязки для реализации различного рода партнерских программ и дополнительных инструментов для монетизации проекта.

После регистрации если пользователь желает воспользоваться любой возможностью из личного кабинета система предложит сначала заполнить профиль (разово), что позволит на основе данной информации внедрить инструменты таргетированного контента и рекламы.

Система будет анализировать действия пользователей и выводить информацию (новости, видео, объявления) которая интересна конкретному пользователю.

Зарегистрированные пользователя смогут настроить портал под себя путем перетаскивания блоков на портале.

Все разделы продуманы, информация выводится красиво, понятно и структурно, а где нужно и с различными эффектами.

Будет создана система мониторинга занятости баннерных мест на всех порталах, что позволит мгновенно выдавать информацию по размещению баннерной рекламы в нужных городах и в нужное клиенту время.

По каждому из пунктов ниже я не стану описывать функционал, так как на данный момент он является тайной: Будет создан VIP клуб

Будет создана VIP карта

Раздел Шоппинг

Несколько уникальных реально крутых барахолок

Еще будет ряд фишек которые тоже пока являются тайной

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5. Наш проект на бирже Shareinstock:

Наш проект НАСТОЯЩИЙ и в рамках биржи мы "простые смертные" и не имели и не имеем отношения к руководству и администрации биржи. Знаю, что в связи с проблемной ситуацией на бирже, есть люди, которые во всех проектах видят "подсадных уток"! Вынужден Вас расстроить, наш проект к их числу не относится. Мы честно и упорно работали чтобы достичь того что имеем. И в экстренных ситуациях я без труда докажу свою правоту и правдивость своих слов Надеюсь, что инвесторы с биржи имеют трезвую голову, смогут сориентироваться и не заблуждаются в своих словах и действиях

Надеюсь, что инвесторы с биржи имеют трезвую голову, смогут сориентироваться и не заблуждаются в своих словах и действиях Мы не в коем случае не отказываемся от работы с биржей и если она снова заработает, то мы продолжим выполнять свои обязательства на прежних условиях, как только это станет возможным.

Наш проект на бирже появился под брендом Plaza24, а затем перерос в InterCITIES. Вот ссылки на оба проекта на бирже (по сути и по факту - это один проект): https://shareinstock.com/exchange/687_Intercities и https://shareinstock.com/exchange/556_24

Из-за приостановки работы биржи (надеюсь не вечной) в связи с тем, что нам не выплатили солидную часть собранных средств мы пострадали не меньше всех инвесторов биржи. Вот уже 2 месяца прошло с момента остановки биржи. Месяц назад мы открыли сайт для прямых инвестиций в наш проект, однако серьезных шагов по привлечению инвестиций напрямую не делали. В связи с тем, что темы нашего проекта на форуме и всех остальных проектов биржа закрыла мы приняли решение открыть новую тему на форуме для инвестиций напрямую без посредников в наш проект не смотря на то, что раздел форума звучит не в нашу пользу.

Со своей стороны я могу заверить, что Проект будет реализован в любом случае и при любых раскладах, я решал, решаю и буду решать все возникающие вопросы и препятствия и это без вариантов будет так! Надеюсь на поддержку со стороны инвесторов

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6. Информация для инвесторов которые инвестировали в наш проект на Shareinstock:

Не смотря на то, что биржа отписала о возможном возобновлении работы (дай Бог, чтобы это было так), но учитывая что этот процесс может сильно затянуться я все таки призываю Вас на всякий случай снять на видео личные кабинеты с долями в наших проектах (видео должно быть убедительным с несколькими переходами в личном кабинете по ссылкам).

В случае если биржа не вернется к работе, мы внесем данные из Ваших роликов в нашу инвестсистему и продолжим сотрудничество с Вами.

Мы сделаем все возможное, чтобы никто не потерял деньги инвестировав в нас через биржу долей.

Все, кто инвестировал через Шару, не поленитесь прислать письмо на ipo@intercities.com с темой "Шара" для связи с Вами в дальнейшем.

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ВОПРОС:

А с чего Вы будете платить дивиденды, если проект еще не стартовал?

ОТВЕТ: У нас была сеть порталов в Беларуси, мы знали что будем ее закрывать при разработке новой Сети, поэтому скопили сумму позволяющую платить дивиденды от суммы 50К$ под 8% на протяжении не менее 2 месяцев. Мы продали 28 порталов нашей Сети по предзаказам, и вырученной суммы хватит еще на 2 месяца при выплате от такой же суммы. Когда будет нужно, мы активируем рекламу и еще продадим часть порталов. (сейчас много продавать не хочу, когда проект будет готов, то продать можно будет дороже без акции + от реально классного проекта и вирусный эффект будет больше, а это экономия на рекламе солидной части рекламного бюджета и т.д.) И еще у меня есть пару копеек в "загашнике", которые никак не относятся к проекту для подстраховки. ВЫ СПРОСИТЕ почему я не реализую проект за деньги которые у меня есть?

Ответ прост: Сумма инвестиций нам нужно не маленькая, того что есть не хватит реализовываться без простоев, нужно время на запуск и окончание разработок проекта.

Проект можно и даже нужно запускать в десятках стран. Быстрее запустим, быстрее и больше будет прибыль Учитывая, что внедрение новых языком в проект для новых стран будет занимать очень мало времени (у нас все очень серьезно продумано наперед в том числе и в плане масштабирования проекта), то нам выгоднее привлекать инвестиции и развиваться быстро, нежели наоборот

Соответственно будет крайне глупо влить все под ноль в проект и остаться без страховки. Не стану писать много, думаю все и так понятно )



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7. Контакты:



E-mail: ipo@intercities.com

Телефон, Viber, WhatsApp, Skype: +375 44 570-33-33



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Портал для инвестиций:

intercities.biz

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Корпоративный портал проекта:

intercities.com (в разработке)

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Лендинги проекта по предзаказам + информация о проекте:

Россия - intercities.ru

Украина - intercities.com.ua

Казахстан - intercities.kz

Беларусь - intercities.by







Благодарность:

Я искренне благодарю всех существующих и будущих инвесторов за сотрудничество, за веру в нас и наш проект не смотря на сложности, которые возникают в процессе работы!

Мы все обязательно соберемся в будущем на корпоративе корпорации InterCITIES ================================================== ========================================================== ========================================================== ========«Международная сеть городских порталов – Intercities.com» - это сеть городских порталов мира, в которую будет входить неограниченное количество городских сайтов, которая объединяет информационно - рекламный рынок различных стран в единую структуру с уникальными рекламными возможностями для бизнесменов.Intercities.com – это корпоративный портал проекта, который будет реализован на десятках языков мира, на котором будет представлена вся информация по подключению городов к сети, условия работы в составе сети порталов, список стран и городов входящих в сеть, наши рекламные услуги и т.д.Мы предоставляем полностью готовый городской портал каждому клиенту который хочет вести бизнес в своем городе в составе Сети порталов - Intercities.com.Все домены для городов принадлежат нам и порталы «висят» на наших серверах. На данный момент уже скуплено более 300 доменов в нескольких странах.Все города технически связаны между собой. Таким образом, любую информацию (баннеры, новости, рекламные статьи, размещение бизнеса в каталоге и т.д.) можно разместить в пару кликов мышкой в любом количестве городов и стран.«Хозяева» городских порталов входящих в Intercities.com зарабатывают не только на своем городе, но и на других городах входящих в сеть. Таким образом, каждый владелец портала входящего в Intercities.com ведет бизнес только в своем городе, а зарабатывает так как будто у него мега бизнес с многочисленной сетью филиалов.Разместить заказ на рекламу клиенты могут только после регистрации на Вашем портале.Система фиксирует на каком конкретно городском сайте клиент зарегистрировался и все заказы этого клиента будут приносить пожизненную прибыль владельцу того портала на котором клиент зарегистрировался.Ваши клиенты которые заказывают у Вас рекламу (баннеры, рекламные новости и статьи, размещение в каталогах, видео рекламу и т.д.) на Вашем портале оплачивают только Вам, а если заказывают размещение в нескольких порталах из нашей «Сети», то прибыль с чужих для Вас порталов делится 50%/50% (половина Вам, а вторая половина нам). А Вы в свою очередь имеете возможность разместить рекламу в необходимых заказчику городах.Города мы раздаем на платной основе (только 1 портал для одного города): разовый платеж за подключение нового города к Сети порталов и ежемесячная абонентская плата за пользование порталом.================================================== ========Сеть порталов разрабатывается по самым последним технологиям с упором на дальнейшую кастомизацию конечного продукта. Иными словами в проект можно будет внедрять самые смелые идеи и функционал и масштабировать его развитие решая самые сложные технические задачи в кратчайшие сроки. Проект на 1000% уникальный не имеющий аналогов в техническом, функциональном и дизайнерском плане, а так же по модели бизнеса.================================================== ========================================================== ========================================================== ========================================================== ========(в разработке)--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

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