100 000 стаош в день, реально: bitlucky huefaucet bituniverse

Всем привет друзья!
Хочу рассказать вам о трех отличных кранах. bitlucky
, huefaucet
и bituniverse
Все три крана очень похожи между собой, они не отличаются ни чем кроме домена, и цвета меню.
Скажу сразу что для работы с этими кранами обязательно надо иметь аккаунт в сервисе микро платежей faucethub
Подробнее об этом сервисе можно почитать в этой теме
Или можете сразу регистрироваться по ссылке: faucethub.io
И так о кранах.
Для начала работы достаточно просто пройти на главную страницу, и вписать свой номер биткоин кошелька в специальную форму.
К сожалению или к счастью одноразовые выплаты с этих кранов довольно маленькие, но в отличие от многих других кранов они капают не раз в час, и даже не раз в 5 минут.
Эти краны текут постоянно!!!
Они выплачивают в случайном порядке от 10 до 30 сатош.
НЕ СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ПОСПЕШНЫЕ ВЫВОДЫ!!
Для того чтобы получить вознаграждение достаточно просто разгадать каптчу типа Recaptcha. И далее нет ни каких интервалов, то есть после получения вознаграждения можно сразу получить следующее вознаграждение.
Если хорошо приловчиться, то можно зарабатывать достаточно быстро. Мне лично удавалось собирать до 1000 сатош за 5 минут !!!!!! Сколько можно заработать за день - считайте сами )
Здесь нету ни каких сложных антиботов и прочего, только одна единственная Recaptcha. Собирать сатоши можно хоть целый день, без перерыва. Сайты работают отлично, не глючат и быстро грузятся.
Пока собираете сатоши, они накапливаются на балансе крана, заказать выплату можно в любой момент, нет ни какой минималки, можно выводить любую сумму. И уже через нисоколько минут сатоши приходят на faucethub.
Правда иногда бывает, что исчерпывается баланс крана, тогда нужно просто немного подождать, как только счет будет пополнен - ваши средства сразу же будут выплачены. Об этом свидетельствует вот такая надпись.
Для того чтобы избежать подобных ситуаций можно смотреть в ЛК faucethub, если в списке кранов показывается значок "Emply", значит баланс крана сейчас исчерпан.
Также кому интересно - в этих кранах существует реферальная программа - 30% с первой линии. Выплачивается реферальное вознаграждение тоже на баланс крана, и его в любой момент можно заказать на вывод в faucethub.
Кто заинтересовался - пожалуйста регистрируемся по ссылкам ниже:
bitlucky
huefaucet
bituniverse
Но не забываем что для сбора предварительно надо зарегистрироваться на сервисе faucethub
Скрин выплат: