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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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#1
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Профессионал
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155 лет истории цен на нефть
155 лет истории цен на нефть (график в ценах 2014 года)
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Не верьте всему, что вам говорят.
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#2
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Профессионал
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Re: 155 лет истории цен на нефть
Ну хоть не надо китов убивать, это было жестока, а нефть скоро истощится лет так через 50, тогда будем искать другой способом как добывать энергию, а так пока на нефти сидим......
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