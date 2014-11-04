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155 лет истории цен на нефть

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Старый Сегодня, 17:37
#1
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155 лет истории цен на нефть
155 лет истории цен на нефть (график в ценах 2014 года)

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Старый Сегодня, 17:50
#2
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Re: 155 лет истории цен на нефть
Ну хоть не надо китов убивать, это было жестока, а нефть скоро истощится лет так через 50, тогда будем искать другой способом как добывать энергию, а так пока на нефти сидим......
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