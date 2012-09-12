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Топ-3 самых громких банковских скандалов в 2016 году



Обанкротился “Крещатик”



5 апреля Нацбанк признал банк “Хрещатик” неплатежеспособным. Туда ввели временную администрацию. В банке обслуживали более 30 коммунальных предприятий столицы. На его счета поступали платежи за жилищно-коммунальные услуги.



Накануне у отделений банка выстроились очереди. Люди снимали деньги со счетов. Снять с банковской карты можно не более 2,5 тыс. грн. В банке ответственность за панику перевели на коммунальные предприятия. Их сотрудники начали массово снимать деньги со счетов. Коммунальные предприятия закрыли свои счета в этом учреждении перед ее банкротством.



Банк имел 124 отделения. 43 из них – в столице. В Нацбанке заявили, что 98% вкладчиков смогут вернуть деньги. Их депозиты не превышают гарантированной Фондом суммы в 200 тыс. грн. Четверть акций банка принадлежала территориальной общине города в лице Киевской горгосадминистрации. По данным НБУ, на 1 октября 2015 года по размеру активов банк занимал 18 место среди 122 действующих банков.



“Ситуация с ликвидностью банка резко ухудшилась. Из-за нехватки средств он начал задерживать платежи и без помощи со стороны акционеров не мог справиться с ситуацией. Несмотря на это и нарушения ПАО КБ “Хрещатик” нормативов ликвидности и капитала, правление Национального банка признало его неплатежеспособным. КГГА приняла решение о внесении в банк 150 миллионов гривен. Однако эта сумма должна поступить в банк после аналогичного действия со стороны мажоритарных акционеров, которые не выполнили своей части договоренности”, – сказала заместитель председателя Нацбанка Катерина Рожкова.



Впоследствии столичная прокуратура разоблачила 16 служащих “Крещатика” в хищении депозитов на сумму более 81 млн грн. Те в течение четырех лет подделывали депозитные договоры и документы на выдачу наличных. Таким образом злоумышленники обокрали 54 вкладчика банка. На квартиры, дома и земельные участки обвиняемых наложили арест.



Под вкладчиков обанкротившегося “Михайловского” приняли закон



23 мая правление Национального банка приняло решение отнести банк “Михайловский” к категории неплатежеспособных из-за подозрения в доведении до банкротства. Проблемным ввиду рисковой деятельности банк признавали еще в декабре 2015 года. В НБУ заявили, что банк оказывал сопротивление куратору регулятора в доступе к необходимой информации. Руководство банка “Михайловский” обвинили в незаконной продаже кредитного портфеля на 682 млн грн.



Впоследствии в Фонде гарантирования вкладов рассказали, что из банка “Михайловский” выводили средства перед введением временной администрации. Выяснилось, что клиенты банка вносили деньги не на депозиты, а на пользу Инвестиционно-расчетного центра и Кредитно-инвестиционного центра в качестве финансового займа при посредничестве банка. Такие инвестиции не являются депозитами. На них не распространяется гарантия Фонда. Банк также купил фиктивные права-требования на денежные средства более чем на 741 млн грн. Эти клиенты банка несколько раз перекрывали центр Киева.



Под таких клиентов банка Верховная Рада приняла закон. 19 ноября президент Петр Порошенко его подписал. Согласно документу, деньги в виде займа или взноса в небанковское финансовое учреждение приравнивают к депозиту. Это касается банков, на момент принятия закона признанных неплатежеспособными.



Национализировали Приватбанк



Вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет национальной безопасности приняли решение национализировать Приватбанк. Он перешел в собственность государства. Его акции оценили в 1 грн.



“Мы приняли это решение, чтобы обеспечить стабильность банковской системы и защитить деньги людей. Ситуация с Приватбанком могла иметь негативные последствия для финансовой системы Украины. Разрыв между резервами и кредитным риском банка по состоянию на декабрь достиг 150 миллиардов гривен. Это поставило под угрозу дальнейшее обслуживание клиентов”, — пояснил премьер-министр Владимир Гройсман.



Клиентами банка были 20 млн украинцев. Приватбанк нуждается в докапитализации в 148 млрд грн. Из-за этого возникла угроза для клиентов банка. В банке заявили о семи информационных волнах против банка.



В первые дни после объявления о национализации возле отделений банка и банкоматов образовались очереди. За день с банкоматов снимали по 2 млрд грн. Выяснилось, что никто не знает, кому принадлежит электронная система “Приват24”.



“Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, правительства США и Великобритании поддержали такое решение. Банк продолжает работать. В подтверждение его стабильности Министерство финансов перевело зарплаты своих сотрудников из Ощадбанка в Приватбанк”, — заявил министр финансов Александр Данилюк.



Национальный банк выдал Приватбанку 15 млрд грн кредита. Кредит дали под 16% годовых до 30 декабря. Впоследствии Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Приватбанк на 82,6 тыс грн. Его обвинили в нарушении законодательстве о защите экономической конкуренции.

http://news.finance.ua/ru/news/-/392...ov-v-2016-godu В течение года Национальный банк вывел с рынка два десятка банков. Большинство финучреждений ушли из-за невыполнения требований по докапитализации. Несколько банков объявили о самоликвидации. Журналисты выбрала три самых громких банковских скандала, произошедших в течение года.Обанкротился “Крещатик”5 апреля Нацбанк признал банк “Хрещатик” неплатежеспособным. Туда ввели временную администрацию. В банке обслуживали более 30 коммунальных предприятий столицы. На его счета поступали платежи за жилищно-коммунальные услуги.Накануне у отделений банка выстроились очереди. Люди снимали деньги со счетов. Снять с банковской карты можно не более 2,5 тыс. грн. В банке ответственность за панику перевели на коммунальные предприятия. Их сотрудники начали массово снимать деньги со счетов. Коммунальные предприятия закрыли свои счета в этом учреждении перед ее банкротством.Банк имел 124 отделения. 43 из них – в столице. В Нацбанке заявили, что 98% вкладчиков смогут вернуть деньги. Их депозиты не превышают гарантированной Фондом суммы в 200 тыс. грн. Четверть акций банка принадлежала территориальной общине города в лице Киевской горгосадминистрации. По данным НБУ, на 1 октября 2015 года по размеру активов банк занимал 18 место среди 122 действующих банков.“Ситуация с ликвидностью банка резко ухудшилась. Из-за нехватки средств он начал задерживать платежи и без помощи со стороны акционеров не мог справиться с ситуацией. Несмотря на это и нарушения ПАО КБ “Хрещатик” нормативов ликвидности и капитала, правление Национального банка признало его неплатежеспособным. КГГА приняла решение о внесении в банк 150 миллионов гривен. Однако эта сумма должна поступить в банк после аналогичного действия со стороны мажоритарных акционеров, которые не выполнили своей части договоренности”, – сказала заместитель председателя Нацбанка Катерина Рожкова.Впоследствии столичная прокуратура разоблачила 16 служащих “Крещатика” в хищении депозитов на сумму более 81 млн грн. Те в течение четырех лет подделывали депозитные договоры и документы на выдачу наличных. Таким образом злоумышленники обокрали 54 вкладчика банка. На квартиры, дома и земельные участки обвиняемых наложили арест.Под вкладчиков обанкротившегося “Михайловского” приняли закон23 мая правление Национального банка приняло решение отнести банк “Михайловский” к категории неплатежеспособных из-за подозрения в доведении до банкротства. Проблемным ввиду рисковой деятельности банк признавали еще в декабре 2015 года. В НБУ заявили, что банк оказывал сопротивление куратору регулятора в доступе к необходимой информации. Руководство банка “Михайловский” обвинили в незаконной продаже кредитного портфеля на 682 млн грн.Впоследствии в Фонде гарантирования вкладов рассказали, что из банка “Михайловский” выводили средства перед введением временной администрации. Выяснилось, что клиенты банка вносили деньги не на депозиты, а на пользу Инвестиционно-расчетного центра и Кредитно-инвестиционного центра в качестве финансового займа при посредничестве банка. Такие инвестиции не являются депозитами. На них не распространяется гарантия Фонда. Банк также купил фиктивные права-требования на денежные средства более чем на 741 млн грн. Эти клиенты банка несколько раз перекрывали центр Киева.Под таких клиентов банка Верховная Рада приняла закон. 19 ноября президент Петр Порошенко его подписал. Согласно документу, деньги в виде займа или взноса в небанковское финансовое учреждение приравнивают к депозиту. Это касается банков, на момент принятия закона признанных неплатежеспособными.Национализировали ПриватбанкВечером 18 декабря Кабинет министров и Совет национальной безопасности приняли решение национализировать Приватбанк. Он перешел в собственность государства. Его акции оценили в 1 грн.“Мы приняли это решение, чтобы обеспечить стабильность банковской системы и защитить деньги людей. Ситуация с Приватбанком могла иметь негативные последствия для финансовой системы Украины. Разрыв между резервами и кредитным риском банка по состоянию на декабрь достиг 150 миллиардов гривен. Это поставило под угрозу дальнейшее обслуживание клиентов”, — пояснил премьер-министр Владимир Гройсман.Клиентами банка были 20 млн украинцев. Приватбанк нуждается в докапитализации в 148 млрд грн. Из-за этого возникла угроза для клиентов банка. В банке заявили о семи информационных волнах против банка.В первые дни после объявления о национализации возле отделений банка и банкоматов образовались очереди. За день с банкоматов снимали по 2 млрд грн. Выяснилось, что никто не знает, кому принадлежит электронная система “Приват24”.“Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, правительства США и Великобритании поддержали такое решение. Банк продолжает работать. В подтверждение его стабильности Министерство финансов перевело зарплаты своих сотрудников из Ощадбанка в Приватбанк”, — заявил министр финансов Александр Данилюк.Национальный банк выдал Приватбанку 15 млрд грн кредита. Кредит дали под 16% годовых до 30 декабря. Впоследствии Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Приватбанк на 82,6 тыс грн. Его обвинили в нарушении законодательстве о защите экономической конкуренции.

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