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В Украину в 2017 году могут прийти инвестиции из Китая и Кореи
В Украину в следующем году могут зайти прямые иностранные инвестиции через возможность подписания соглашения о Зоне свободной торговли (ЗСТ) с Китаем.
Об этом заявил исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.
“У Украины есть неплохие шансы в следующем году для создания базы по притоку прямых иностранных инвестиций, в том числе, и через возможность подписания соглашения о Зоне свободной торговли с Китаем, который рассматривает нас как платформу для продвижения своих товаров на территории ЕС”, – сказал Устенко.
По его словам, объявления китайцев о возможности начала переговорного процесса о Зоне свободной торговли с Украиной уже заставляет “активничать” корейцев.
“Мы ожидаем, что корейцы тоже могут выступить серьезным «поездом» инвесторов, которые возможно начнут заходить в Украину в следующем году, при том что и одна, и другая страна могут заходить не только в сельское хозяйство и энергетику, но и в отрасли, связанные с приборостроением, машиностроением – то, с чем они выходят на европейские рынки”, – отметил он.
По материалам УКРИНФОРМ