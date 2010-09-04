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Audio Analytic для звукового распознавания умного дома привлекла $5.5 млн инвестиций

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Audio Analytic для звукового распознавания умного дома привлекла $5.5 млн инвестиций



Британская компания Audio Analytic из Кембриджа на основе искусственного интеллекта для звукового распознавания умного дома привлекла $5,5 млн. инвестиций в серии A. Audio Analytic также имеет офис в Сан-Хосе штат Калифорния, США.

Инвестиционный раунд возглавил Cambridge Innovation Capital с участием IQ Capital, Rockspring, Martlet и бизнес-ангелов из Кембриджа.

Компания намерена использовать привлеченные средства для расширения команды до 50 сотрудников в течение следующих 12 месяцев, развития новых звуковых систем и для растущей платформы ai3™.




Audio Analytic был основан в 2008 году Крис Митчеллом, который является генеральным директором компании. Audio Analytic разработал и предоставил программное обеспечение ai3™. Это интеллектуальная система распознавания звука, которая использует передовые технологии для устройств распознавания звука и принятия автоматизированного действия.

Компания будет изготовлять оригинальное оборудование для умного дома с диапазоном потребительских устройств, содержащие программное обеспечение ai3™. Планируется запустить производство и выпуск продукции на рынок в 2017 году.




Датчики с программным обеспечением реагируют на дым в доме, поломки окон, плач ребенка, работают, как автосигнализация и есть другие возможности устройств. В оборудовании используется микрофон и аналитические показатели могут быть выведены на смартфон. Платформа работает на встраиваемых системах, включая ARM, X86 и MIPS. Совместимость с широким спектром операционных систем, в том числе Linux, Windows, Android и ОС реального времени. В компании есть целый ряд интересных новых возможностей распознавания звука для развития, которые будут доступны для клиентов в ближайшее время.




Перевод специально для mmgp.ru


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