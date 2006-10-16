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Удаленная работа от Марка Иванова - лохотрон!

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Старый Сегодня, 17:13
#1
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Имя: Игорь
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награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Удаленная работа от Марка Иванова - лохотрон!
Требуются сотрудники для удаленной работы на сайте rabota.svoy-sait.ru
Что за работа, ее условия, а так же условия и порядок оплаты - все только после отправки заявки!

При этом Марк Иванов, руководитель "проекта" пишет:
Цитата:
КАК ПЕРЕСТАТЬ НЫТЬ И НАЧАТЬ НАКОНЕЦ ЖИТЬ
За 10 лет блужданий по свету я оттестировал на себе сотни практик и вывел пошаговые формулы счастливой жизни.
Вам остается взять готовые знания и внедрить их в вашу жизнь. Проверяйте... Это работает!
И это его первый прокол! Так как уже после отправки заявки и перенаправления на другой поддомен udalennay.rabota.svoy-sait.ru тот же Марк Иванов пишет следующее:
Цитата:
Я руковожу проектом по удаленной работе уже 10 лет. Мы помогаем простым людям найти работу по душе, повысить уровень жизни простых граждан. Приобрести бесценный опыт для себя и приносить пользу окружающим.
Возникает логичный вопрос: 10 лет этот самый Марк Иванов блуждал или руководил проектом?

Тут же его поддерживает родственница или просто однофамилица Мария Иванова (вероятно, просто фантазии не хватило придумать другую фамилию):
Цитата:
Пришла в проект 6 лет назад, будучи студенткой 1-го курса. Учеба уже позади, но проект стал для меня основным источником заработка, так как найти работу по специальности в нашем городе невозможно. Теперь помогаю другим людям.
А теперь прокол №2: Если "проект" работает уже 10 лет (как и наш форум), то почему о нем в интернете нет никакой информации? Да и домен зарегистрирован только год назад! Как можно 10 лет помогать людям в интернете (10 лет успешной работы, 20 000 сотрудников в компании, 102360 довольных клиентов), но интернет об этом даже не знает?

Вся эта замануха на сайте написана лишь для того, чтобы человек, ищущий работу в интернете просто прошел инструктаж на сайте!
Что за инструктаж можно будет узнать только после оплаты 400 рублей!

Если вы поверите мошеннику, что
Цитата:
Заработок от 2000 до 5000 тысяч ежедневно и выше...
а 5000 тысяч - это вроде бы уже 5 миллионов...
Так вот если вы поверите в его басни и переведете в его карман 400 рублей, то ваши затраты при этом не закончатся. В арсенале мошенника наверняка найдутся еще какие-нибудь платные услуги кроме этого "кота в мешке!"

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
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На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!
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