Удаленная работа от Марка Иванова - лохотрон!

Требуются сотрудники для удаленной работы
на сайте rabota.svoy-sait.ru
Что за работа, ее условия, а так же условия и порядок оплаты - все только после отправки заявки!
При этом Марк Иванов
, руководитель "проекта" пишет:
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КАК ПЕРЕСТАТЬ НЫТЬ И НАЧАТЬ НАКОНЕЦ ЖИТЬ
За 10 лет блужданий по свету я оттестировал на себе сотни практик и вывел пошаговые формулы счастливой жизни.
Вам остается взять готовые знания и внедрить их в вашу жизнь. Проверяйте... Это работает!
И это его первый прокол! Так как уже после отправки заявки и перенаправления на другой поддомен udalennay.rabota.svoy-sait.ru
тот же Марк Иванов пишет следующее:
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Я руковожу проектом по удаленной работе уже 10 лет. Мы помогаем простым людям найти работу по душе, повысить уровень жизни простых граждан. Приобрести бесценный опыт для себя и приносить пользу окружающим.
Возникает логичный вопрос: 10 лет этот самый Марк Иванов блуждал или руководил проектом?
Тут же его поддерживает родственница или просто однофамилица Мария Иванова
(вероятно, просто фантазии не хватило придумать другую фамилию):
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Пришла в проект 6 лет назад, будучи студенткой 1-го курса. Учеба уже позади, но проект стал для меня основным источником заработка, так как найти работу по специальности в нашем городе невозможно. Теперь помогаю другим людям.
А теперь прокол №2: Если "проект" работает уже 10 лет (как и наш форум), то почему о нем в интернете нет никакой информации
? Да и домен зарегистрирован только год назад!
Как можно 10 лет помогать людям в интернете (10 лет успешной работы, 20 000 сотрудников в компании, 102360 довольных клиентов), но интернет об этом даже не знает?
Вся эта замануха на сайте написана лишь для того, чтобы человек, ищущий работу в интернете просто прошел инструктаж
на сайте!
Что за инструктаж можно будет узнать только после оплаты 400 рублей!
Если вы поверите мошеннику, что
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Заработок от 2000 до 5000 тысяч ежедневно и выше...
а 5000 тысяч - это вроде бы уже 5 миллионов...
Так вот если вы поверите в его басни и переведете в его карман 400 рублей, то ваши затраты при этом не закончатся. В арсенале мошенника наверняка найдутся еще какие-нибудь платные услуги кроме этого "кота в мешке!"
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!