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Имя: Игорь Пол: Мужской Возраст: 50 Регистрация: 16.10.2006 Сообщений: 17,767 Благодарностей: 4,295

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Удаленная работа от Марка Иванова - лохотрон! Требуются сотрудники для удаленной работы на сайте rabota.svoy-sait.ru

Что за работа, ее условия, а так же условия и порядок оплаты - все только после отправки заявки!



При этом Марк Иванов, руководитель "проекта" пишет:

Цитата: КАК ПЕРЕСТАТЬ НЫТЬ И НАЧАТЬ НАКОНЕЦ ЖИТЬ

За 10 лет блужданий по свету я оттестировал на себе сотни практик и вывел пошаговые формулы счастливой жизни.

Вам остается взять готовые знания и внедрить их в вашу жизнь. Проверяйте... Это работает! udalennay.rabota.svoy-sait.ru тот же Марк Иванов пишет следующее:

Цитата: Я руковожу проектом по удаленной работе уже 10 лет. Мы помогаем простым людям найти работу по душе, повысить уровень жизни простых граждан. Приобрести бесценный опыт для себя и приносить пользу окружающим.



Тут же его поддерживает родственница или просто однофамилица Мария Иванова (вероятно, просто фантазии не хватило придумать другую фамилию):

Цитата: Пришла в проект 6 лет назад, будучи студенткой 1-го курса. Учеба уже позади, но проект стал для меня основным источником заработка, так как найти работу по специальности в нашем городе невозможно. Теперь помогаю другим людям. нет никакой информации? Да и домен зарегистрирован только год назад! Как можно 10 лет помогать людям в интернете (10 лет успешной работы, 20 000 сотрудников в компании, 102360 довольных клиентов), но интернет об этом даже не знает?



Вся эта замануха на сайте написана лишь для того, чтобы человек, ищущий работу в интернете просто прошел инструктаж на сайте!

Что за инструктаж можно будет узнать только после оплаты 400 рублей!



Если вы поверите мошеннику, что

Цитата: Заработок от 2000 до 5000 тысяч ежедневно и выше...

Так вот если вы поверите в его басни и переведете в его карман 400 рублей, то ваши затраты при этом не закончатся. В арсенале мошенника наверняка найдутся еще какие-нибудь платные услуги кроме этого "кота в мешке!"



Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники! на сайтеЧто за работа, ее условия, а так же условия и порядок оплаты - все только после отправки заявки!При этом, руководитель "проекта" пишет:И это его первый прокол! Так как уже после отправки заявки и перенаправления на другой поддоментот же Марк Иванов пишет следующее:Возникает логичный вопрос: 10 лет этот самый Марк Иванов блуждал или руководил проектом?Тут же его поддерживает родственница или просто однофамилица(вероятно, просто фантазии не хватило придумать другую фамилию):А теперь прокол №2: Если "проект" работает уже 10 лет (как и наш форум), то почему о нем в интернете? Да и домен зарегистрирован толькоКак можно 10 лет помогать людям в интернете (10 лет успешной работы, 20 000 сотрудников в компании, 102360 довольных клиентов), но интернет об этом даже не знает?Вся эта замануха на сайте написана лишь для того, чтобы человек, ищущий работу в интернете простона сайте!Что за инструктаж можно будет узнать только после оплатыЕсли вы поверите мошеннику, чтоа 5000 тысяч - это вроде бы уже 5 миллионов...Так вот если вы поверите в его басни и переведете в его карман 400 рублей, то ваши затраты при этом не закончатся. В арсенале мошенника наверняка найдутся еще какие-нибудь платные услуги кроме этого

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