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Intel планирует купить 15% картографической компании, проданной Nokia за $2,9 млрд.

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Старый Сегодня, 17:06
#1
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Аватар TTLuck2017
 
Имя: Владимир
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Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
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Intel планирует купить 15% картографической компании, проданной Nokia за $2,9 млрд.
Intel собирается приобрести 15% немецкой картографической компании Here, которая принадлежит BMW, Audi и Daimler.
Производитель компьютерных чипов из Силиконовой долины объявил во вторник, что он подписал контракт с Here, чтобы сотрудничать в разработке карт для точного и полностью автоматизированного вождения.
Обе компании заявили в совместном пресс-релизе, что они также планируют рассмотреть «стратегические возможности», которые могут возникнуть из транспортных данных в будущем.
Брайан Крзанич, генеральный директор Intel, сказал в своем заявлении: «Автомобили быстро становятся одними из самых интеллектуальных подключенных устройств в мире. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Here и автомобильными холдингами, которые являются партнерами Here с целью создания важной технологической основы для смарткаров в будущем."
Стоимость предстоящей сделки пока не разглашается.
Эдзард Овербек, главный исполнительный директор Here, добавил в заявлении: "в режиме реального времени, самовосстановление и высокое представление определения физического мира имеет решающее значение для автономного вождения, и для этого потребуются значительные мощности и способности бортовых вычислительных платформ".
"Как передовой провайдер Intel может помочь ускорить амбиции Here в этом направлении, поддерживая создание универсальной, актуальной цифровой платформы, которая будет способна охватывать автономные средства передвижения, облака и все, что с ними связано."
Обе компании заявили, что они работают по технологии, которая нацелена на то, что автономное вождение было максимально безопасным и предсказуемым, добавив, что будущие системы картографирования смогут определять автомобили до считаных сантиметров — затем, чтобы смарткары точно позиционировали себя на дороге.
Раньше Here принадлежала Nokia, но была продана немецкой автомобильной группе в 2015 году за €2,8 млрд. ($2,9 млрд; £2,4 млрд).
В прошлом месяце, две китайские фирмы объединились с фондом национального благосостояния Сингапура для покупки 10% акций Here, в которой работает более 7000 человек по всему миру, в том числе почти 1000 в Берлине.
За последние несколько месяцев компания Apple переманила ряд инженеров Here для секретного проекта Apple Maps в Берлине. Однако Here в то же время наняла около 30 человек из провалившегося такси-стартапа Karhoo.
Переведено специально для форума mmgp: http://www.businessinsider.com/intel...re-maps-2017-1

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