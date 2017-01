TTLuck2017



Intel планирует купить 15% картографической компании, проданной Nokia за $2,9 млрд. Intel собирается приобрести 15% немецкой картографической компании Here, которая принадлежит BMW, Audi и Daimler. Производитель компьютерных чипов из Силиконовой долины объявил во вторник, что он подписал контракт с Here, чтобы сотрудничать в разработке карт для точного и полностью автоматизированного вождения. Обе компании заявили в совместном пресс-релизе, что они также планируют рассмотреть «стратегические возможности», которые могут возникнуть из транспортных данных в будущем. Брайан Крзанич, генеральный директор Intel, сказал в своем заявлении: «Автомобили быстро становятся одними из самых интеллектуальных подключенных устройств в мире. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Here и автомобильными холдингами, которые являются партнерами Here с целью создания важной технологической основы для смарткаров в будущем." Стоимость предстоящей сделки пока не разглашается. Эдзард Овербек, главный исполнительный директор Here, добавил в заявлении: "в режиме реального времени, самовосстановление и высокое представление определения физического мира имеет решающее значение для автономного вождения, и для этого потребуются значительные мощности и способности бортовых вычислительных платформ". "Как передовой провайдер Intel может помочь ускорить амбиции Here в этом направлении, поддерживая создание универсальной, актуальной цифровой платформы, которая будет способна охватывать автономные средства передвижения, облака и все, что с ними связано." Обе компании заявили, что они работают по технологии, которая нацелена на то, что автономное вождение было максимально безопасным и предсказуемым, добавив, что будущие системы картографирования смогут определять автомобили до считаных сантиметров — затем, чтобы смарткары точно позиционировали себя на дороге. Раньше Here принадлежала Nokia, но была продана немецкой автомобильной группе в 2015 году за €2,8 млрд. ($2,9 млрд; £2,4 млрд). В прошлом месяце, две китайские фирмы объединились с фондом национального благосостояния Сингапура для покупки 10% акций Here, в которой работает более 7000 человек по всему миру, в том числе почти 1000 в Берлине. За последние несколько месяцев компания Apple переманила ряд инженеров Here для секретного проекта Apple Maps в Берлине. Однако Here в то же время наняла около 30 человек из провалившегося такси-стартапа Karhoo. Переведено специально для форума mmgp:



