gold-farmer.ru - Gold-Farmer

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 28.11.2016
Чтобы начать игру, нужно авторизоваться через вконтакте. Вы попадете
на страницу, на который вы сможете заработать без вложений!
Золотоискатели
На странице "Золотоискатели" вы сможете купить золотоискателей,
которые будут приносить вам постоянный пассивный доход!
Так чего же вы ждете?
Начинайте зарабатывать золото вместе с нами!
Бесплатный Фарм
Пройдите капчу и нажмите кнопку "ФАРМ!", чтобы получить золото. Количество золота, которые вы получите, будет зависеть от числа, что вам выпадет. Вы получите золото в соответствии с таблицей ниже. Вы можете фармить золото каждый час!
Реферальная программа:
Получайте золото каждый раз, когда ваш реферал фармит в бесплатной игре!
Вы будете получать 50% от каждой игры вашего реферала + 10% от всех пополнений счета рефералом!
Платежные системы:
FREE-KASSA
Мой вклад: