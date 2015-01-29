gold-farmer.ru - Gold-Farmer

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 17:06
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,510
Благодарностей: 71
КП: 0.052
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Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 28.11.2016




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