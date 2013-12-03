Китайские инвесторы подталкивают курс биткоина к $1100

В среду, 4 января, курс биткоина продолжил начатое в первый день нового года восхождение, вплотную приблизившись к отметке в $1100 на европейских и американских биржах. В то же время на китайских площадках, где наблюдаются наибольшие объемы, криптовалюта уже превысила и этот показатель, торгуясь в настоящий момент (11:50 UTC) в районе $1130.
Так, на бирже Bitfinex биткоин на момент публикации торгуется в районе $1078, на Bitstamp — $1080. Хорошую возможность приобрести криптовалюту по привлекательной цене предлагает BTC-e ($1042).
Рыночная капитализация биткоина на данный момент составляет $17,472 млрд, что также является новым рекордом в истории первой криптовалюты.
По данным Bitcoincity, наибольшая активность трейдеров в последние сутки наблюдается на китайских биржах BTTCChina, Huobi и OkCoin, На эти три биржи приходится почти 75% совокупного объема по всему миру.
Одновременно с этим срезу несколько площадок сообщает о нескольких ценовых рекордах за все время их работы. Так, сегодня был поставлен исторический рекорд цены биткоина на BTTCChina –предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре 2013 года, при этом на момент публикации был побит и он. В настоящий момент биткоин на BTTCChina уже торгуется в районе 7783 CNY.
https://twitter.com/YourBTCC/status/...646272/photo/1
Тем временем свое предсказание сделал создатель Litecoin Чарли Ли: он убежден, что к китайскому Новому году цена биткоина вырастет до 8888 CNY, Litecoin — до 88 CNY.
https://twitter.com/SatoshiLite/stat...04448885616641
CEO Bitstamp Неич Кодрич напоминает, что рекордный курс на его бирже был $1163.
https://twitter.com/nejc_kodric/stat...162304/photo/1
Тем временем криптовалютный трейдер WhalePanda признает, что ему немного «страшно» наблюдать за такими темпами роста биткоина. Так он дает понять, что ожидает коррекции курса.
https://twitter.com/WhalePanda/statu...01991656902656
Напомним, барьер в $1000 преодолел 1 января 207 года.