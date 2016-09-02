faucethub новый сервис микроплатежей

Всем привет.
Как наверно многие знают, сервис faucetbox вот вот закроется. Но совсем не давно появилась альтернатива - faucethub.io
. Решил написать не большой обзор этого проекта, возможно кому то пригодится.
Проект достаточно хорош по функционалу значительно превосходит faucetbox, и предоставляет значительно больше возможностей. Уже сейчас существует много кранов, которые предлагают вывод на этот сервис микроплатежей.
faucethub.io
Для начала работы с этим сервисом обязательно надо зарегистрироваться через е-меил, и привязать свой биткоин-счет. При необходимости кошелек потом можно будет поменять. Более того, к одному аккаунту можно привязать несколько биткоин-кошельков, а также Litecoin и Dogecoin. И я так думаю, что в будущем на этом сервисе будут подключаться и другие криптовалюты. В ЛК доступна вся статистка по всем своим счетам.
Минимальная сумма для вывода на кошелек составляет 20 000 сатош, и выплачивается автоматически в течении суток после набора. При желании минималку можно поднять. Чем выше вы выставите минималку – тем меньше комиссия за перевод будет изъята. К примру я для себя сразу выставил минималку 1 000 000 сатош, и комиссия для меня составляет всего 10 сатош. Подробнее в таблице ниже:
Список всех кранов которые работают с этим сервисом можно посмотреть в разделе меню «TOP FAUCETS». И далее они там разделены по разновидностям криптовалют Bitcoiт, Litecoin и Dogecoin. В списке отображается размер награды, интервал, объем выплат за последнюю неделю, и наличие сатош в данный момент времени.
Кроме того что этот сервис является сборщиком сатош с кранов, он также дает возможность зарабатывать сатоши непосредственно в самом ЛК. В разделе меню «FREE Bitcoin» доступны простейшие кликовые задания, за выполнение которых начисляется оплата. По этим заданиям предусмотрено также реферальное вознаграждение, правда очень маленькое – всего 2% с первой линии. ВНИМАНИЕ – эта рфералка относится только к разделу «FREE Bitcoin», то есть на кранах, которые выплачивают сатоши на этот сервис, рефералка отдельная, и иногда достаточно щедрая.
В разделе меню «GAMES» доступно две игры. Первая практически стандартная лотерея, то есть можно покупать билеты за сатоши, и участвовать в розыгрышах призов. Вторая игра – это всем известная «Камень-ножницы-бумага», игра с другими участниками данного сервиса.
Еще одна интересная особенность данного сервиса в том, что в ЛК есть общий чат, в том числе и на русском языке, и при желании через него можно пообщаться с другими участниками системы.
Насчет выплат думаю даже не должно возникать сомнений, так как проект очень крупный и сотрудничает с многими кранами. Кроме того, в ЛК доступна статистика по всем выплатам со ссылками на блокчейн. Но мне скрины предоставить не трудно.
Кто заинтересовался проектом – пожалуйста регистрируемся по ссылке: faucethub.io
Скрины выплат из блокчейна: