Invention Любитель

Пол: Мужской Адрес: Планета Земля Инвестирую в: HYIP Регистрация: 29.09.2016 Сообщений: 1,326 Благодарностей: 120 КП: 0.084

faucethub новый сервис микроплатежей



Как наверно многие знают, сервис faucetbox вот вот закроется. Но совсем не давно появилась альтернатива -





Проект достаточно хорош по функционалу значительно превосходит faucetbox, и предоставляет значительно больше возможностей. Уже сейчас существует много кранов, которые предлагают вывод на этот сервис микроплатежей.



faucethub.io

Для начала работы с этим сервисом обязательно надо зарегистрироваться через е-меил, и привязать свой биткоин-счет. При необходимости кошелек потом можно будет поменять. Более того, к одному аккаунту можно привязать несколько биткоин-кошельков, а также Litecoin и Dogecoin. И я так думаю, что в будущем на этом сервисе будут подключаться и другие криптовалюты. В ЛК доступна вся статистка по всем своим счетам.



Минимальная сумма для вывода на кошелек составляет 20 000 сатош, и выплачивается автоматически в течении суток после набора. При желании минималку можно поднять. Чем выше вы выставите минималку – тем меньше комиссия за перевод будет изъята. К примру я для себя сразу выставил минималку 1 000 000 сатош, и комиссия для меня составляет всего 10 сатош. Подробнее в таблице ниже:





Список всех кранов которые работают с этим сервисом можно посмотреть в разделе меню «TOP FAUCETS». И далее они там разделены по разновидностям криптовалют Bitcoiт, Litecoin и Dogecoin. В списке отображается размер награды, интервал, объем выплат за последнюю неделю, и наличие сатош в данный момент времени.



Кроме того что этот сервис является сборщиком сатош с кранов, он также дает возможность зарабатывать сатоши непосредственно в самом ЛК. В разделе меню «FREE Bitcoin» доступны простейшие кликовые задания, за выполнение которых начисляется оплата. По этим заданиям предусмотрено также реферальное вознаграждение, правда очень маленькое – всего 2% с первой линии. ВНИМАНИЕ – эта рфералка относится только к разделу «FREE Bitcoin», то есть на кранах, которые выплачивают сатоши на этот сервис, рефералка отдельная, и иногда достаточно щедрая.



В разделе меню «GAMES» доступно две игры. Первая практически стандартная лотерея, то есть можно покупать билеты за сатоши, и участвовать в розыгрышах призов. Вторая игра – это всем известная «Камень-ножницы-бумага», игра с другими участниками данного сервиса.



Еще одна интересная особенность данного сервиса в том, что в ЛК есть общий чат, в том числе и на русском языке, и при желании через него можно пообщаться с другими участниками системы.



Насчет выплат думаю даже не должно возникать сомнений, так как проект очень крупный и сотрудничает с многими кранами. Кроме того, в ЛК доступна статистика по всем выплатам со ссылками на блокчейн. Но мне скрины предоставить не трудно.



Кто заинтересовался проектом – пожалуйста регистрируемся по ссылке:



Скрины выплат из блокчейна:



Всем привет.Как наверно многие знают, сервис faucetbox вот вот закроется. Но совсем не давно появилась альтернатива - faucethub.io . Решил написать не большой обзор этого проекта, возможно кому то пригодится.Проект достаточно хорош по функционалу значительно превосходит faucetbox, и предоставляет значительно больше возможностей. Уже сейчас существует много кранов, которые предлагают вывод на этот сервис микроплатежей.Для начала работы с этим сервисом обязательно надо зарегистрироваться через е-меил, и привязать свой биткоин-счет. При необходимости кошелек потом можно будет поменять. Более того, к одному аккаунту можно привязать несколько биткоин-кошельков, а также Litecoin и Dogecoin. И я так думаю, что в будущем на этом сервисе будут подключаться и другие криптовалюты. В ЛК доступна вся статистка по всем своим счетам.Минимальная сумма для вывода на кошелек составляет 20 000 сатош, и выплачивается автоматически в течении суток после набора. При желании минималку можно поднять. Чем выше вы выставите минималку – тем меньше комиссия за перевод будет изъята. К примру я для себя сразу выставил минималку 1 000 000 сатош, и комиссия для меня составляет всего 10 сатош. Подробнее в таблице ниже:Список всех кранов которые работают с этим сервисом можно посмотреть в разделе меню «TOP FAUCETS». И далее они там разделены по разновидностям криптовалют Bitcoiт, Litecoin и Dogecoin. В списке отображается размер награды, интервал, объем выплат за последнюю неделю, и наличие сатош в данный момент времени.Кроме того что этот сервис является сборщиком сатош с кранов, он также дает возможность зарабатывать сатоши непосредственно в самом ЛК. В разделе меню «FREE Bitcoin» доступны простейшие кликовые задания, за выполнение которых начисляется оплата. По этим заданиям предусмотрено также реферальное вознаграждение, правда очень маленькое – всего 2% с первой линии. ВНИМАНИЕ – эта рфералка относится только к разделу «FREE Bitcoin», то есть на кранах, которые выплачивают сатоши на этот сервис, рефералка отдельная, и иногда достаточно щедрая.В разделе меню «GAMES» доступно две игры. Первая практически стандартная лотерея, то есть можно покупать билеты за сатоши, и участвовать в розыгрышах призов. Вторая игра – это всем известная «Камень-ножницы-бумага», игра с другими участниками данного сервиса.Еще одна интересная особенность данного сервиса в том, что в ЛК есть общий чат, в том числе и на русском языке, и при желании через него можно пообщаться с другими участниками системы.Насчет выплат думаю даже не должно возникать сомнений, так как проект очень крупный и сотрудничает с многими кранами. Кроме того, в ЛК доступна статистика по всем выплатам со ссылками на блокчейн. Но мне скрины предоставить не трудно.Кто заинтересовался проектом – пожалуйста регистрируемся по ссылке: faucethub.io Скрины выплат из блокчейна:

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