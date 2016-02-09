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Биржа Kraken добавила анонимную криптовалюту Монеро

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Старый Сегодня, 15:16
#1
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Аватар TTLuck2017
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 550
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Биржа Kraken добавила анонимную криптовалюту Монеро
Криптовалютная биржа Kraken официально открыла торги для Монеро (Xmr).
Решение знаменует последнюю проверку цифровой валюты ориентированной на конфиденциальность, которая в 2016 году имела спрос среди пользователей, заинтересованных в совершении сделок на темных рынках или же тех, кто заинтересован в цифровых валютах с дополнительными функциями безопасности.
На сегодняшний день криптовалюта – это инструмент, который нужен площадкам даркнета, теневая площадка AlphaBay в августе прошлого объявила о том, что будет принимать криптовалюту и теневая площадка "Оазис" последовала ее примеру.
Однако, крупные биржи, можно сказать, обходили монеро стороной.
Совершенный Kraken шаг может переломить тенденцию вместе с другими крупнейшими биржами Bitfinex и Poloniex так, как это крупнейшие биржи торгующие криптовалютами. (Список валютных пар пополниться парами XMR/USD, XMR/XBT и XMR/EUR).
Между тем, обвъявление о включении монеро не особо повлияло на цену, которая снизилась с отметки $16,05 примерно 12:00 UTC до $15,42 в 21:49 UTC на 3 января, показатели взяты с CoinMarketCap.
Улучшение восприятия
На рынке, где преимущества цифровых валют постоянно подвергаются анализу и сомнению, у монеро, кажется, есть все признаки, чтобы повлиять на эту тенденцию.
Особенность кольцевой подписи монеро помогает пользователям сохранять анонимность и это помогает монеро показывать стабильный рост и принятие с момента выхода в 2014 году. Действительно, даже заведомо непостоянные биткоин-разработчики сейчас поддерживают проект из-за его потенциальных достижений конфиденциальности.
Эта поддержка также была упомянута Kraken в официальных заявлениях.
"Монеро является одной из ведущих криптовалют, которая показала огромный рост в 2016 году и торгуется в большом объеме и с большой ликвидностью" заявляет Kraken в своем блоге."Монеро построена на основных принципах конфиденциальности, децентрализации, открытой разработки, масштабируемости и взаимозаменяемости."

Переведено специально для форума mmgp: http://www.coindesk.com/kraken-excha...ryptocurrency/

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