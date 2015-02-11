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Рынок легальной марихуаны в США вырос на 30%

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Имя: Максим
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Рынок легальной марихуаны в США вырос на 30%

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить, вам что совокупная выручка североамериканского рынка марихуаны в 2016 году выросла на 30% до 6,7 млрд долларов, подсчитала ArcView Market Research, ведущий издатель исследований рынка каннабиса.

Никаких признаков замедления не видно. По оценке ArcView, до 2021-го продажи будут расти в среднем на 25% в год, когда рынок, как ожидается, достигнет объема 20,2 млрд долларов. Том Адамс, главный редактор Arcview Market Research, говорит:

«Единственными потребительскими секторами, достигшими объема 5 млрд долларов в год и затем росшими примерно на 25% в год в течение следующих пяти лет, были кабельное телевидение (19%) в 1990-е годы и широкополосный доступ в интернет (29%) в 2000-е».

По словам Адамса, бурно развивающийся рынок марихуаны напоминает ему о времени, когда dial-up интернет уступил рынок широкополосной связи, более быстрой и позволяющей всегда оставаться онлайн. По данным исследовательского центра Pew, число американцев, пользующихся широкополосным доступом в интернет, выросло с 3% в 2000-м до 70% в 2013-м.

Конечно, рынок марихуаны никогда не достигнет таких объемов, как рынок широкополосного доступа в интернет, но устойчивость темпов роста сопоставима, отмечает Адамс.

Генеральный директор Arcview Трой Дейтон считает, что легализация позволит марихуане избавиться от стигмы и привлечь новых пользователей на рынок.

В Колорадо, Вашингтоне и Орегоне, где рекреационное использование марихуаны было разрешено до 2016 года, расходы потребителей на нее выросли на 62% в период с 2015 по сентябрь 2016 года, подсчитали в ArcView.

В день выборов 2016-го семь американских штатов решили легализовать марихуану в той или иной форме. В их числе штат Калифорния, шестая по величине экономика в мире. Теперь рекреационное употребление марихуаны разрешено на большей части западного побережья США.

По словам Дейтона, внезапная популярность альтернативных методов употребления — например, содержащих марихуану препаратов для местного применения, спреев и продуктов — также стимулировало рост рынка. Люди, которые никогда бы не забили косяк, покупают другие продукты с марихуаной. Дейтон говорит:

«Это одна из главных причин того, что люди уходят с черного рынка и переходят на легальный. Таких продуктов просто нет на черном рынке».

Адомс и Дейтон предсказывают, что в течение следующих 10−15 лет марихуана будет легализована во многих странах.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? Легализуют ли Марихуану так быстро, жду ваших отзывов?

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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