Китай запустит финтех-фонд стоимостью $1,5 млрд

Китай продолжает стремиться к статусу лидера на глобальном рынке финансовых технологий. Консорциум китайских государственных и частных компаний создал инвестиционный фонд стоимостью 1,44 млрд долларов, который будет заниматься слияниями и поглощениями (Mergers and Acquisitions, M&A) в сфере финансовых технологий.



В фонд, который получил название FinTech Merger and Acquisition Fund of Funds, входят такие китайские компании, как Credit China FinTech Holdings, Shanghai Xinhua Distribution Group, China Huarong International и восемь других компаний.



Инвестиции будут направлены в финтех-сферы, такие как большие данные, искусственный интеллект, мобильные платежи, финансирование цепи поставок и технология блокчейн.



Создание финтех-фонда – это еще одно подтверждение тому, что Китай продолжает стремиться к статусу лидера на глобальном рынке финансовых технологий. Согласно оценкам Credit China FinTech, инвестиции Китая в сферу финансовых технологий с июля 2015 года по июнь 2016 года достигли 8,8 млрд долларов, что вдвое больше, чем в 2010 году.



