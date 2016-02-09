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#1
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Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 549
Благодарностей: 65
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Cтартап бесконечно многоразовых блокнотов на Kickstarter собрал в 30 раз больше цели
Если вы ищете эксперта по вопросам успешного сбора средств при помощи краудфандинга, вам следует искать Джо Лемэя, генерального директора и соучредителя Rocketbook, резидента Techstars Boston, который собрал средства на многоразовые, подключенные к облаку блокноты.
В 2015 году Rocketbook запустила свой первый продукт под названием Rocketbook Wave после успешной кампании на indiegogo. Главный посыл был в том, что ты можешь легко загрузить свои рукописные заметки к облачным службам типа Dropbox через бесплатное приложение и затем вытереть все записи, положив блокнот в микроволновку (есть условие – все записи должны быть сделаны с помощью специальной гелевой ручки Pilot Frixion).
Теперь, после успешной второй кампании для Wave в прошлом году, Rocketbook снова добивается своей краудфандинговой цели уже в третий раз, в этом случае для поддержки своего нового продукта Rocketbook Everlast. 11 день кампании пришелся на вторник и на эту дату собрано более $762,000, что почти в 30 раз больше, чем первонамеченная цель.
Пока Everlast по-прежнему позволяет загружать ваши заметки в облако, как и Wave, но основное отличие между ними заключается в том, что Everlast позволяет стереть содержимое блокнота, просто протерев страницу влажным бумажным полотенцем. Это возможно благодаря той же ручке Pilot Frixion и блокноту Rocketbook со страницами из синтетического полиэстера. И это означает, что вам больше не придется использовать микроволновку, чтобы удалить надписи, но теперь будет еще больше повода для того, чтобы на вашем письменном столе всегда были влажные салфетки, что, несомненно, адекватнее, чем 800-ваттная микроволновка в любом случае.
Rocketbook имеет несколько незначительных промахов, главным образом с запуском новой кампании краудфандинга, при этом оставляя недовыполненные заказы из прошлых кампаний (впрочем уже во вторник Лемэй рассказал, что все заказы из первых двух кампаний были выполнены). Между тем новая кампания на Kickstarter показывает, что есть еще много интереса и внимание к идее многоразового блокнота. По словам Лимэя даже крупные организации используют Rocketbook, в том числе Pepsi, NASA и HubSpot.
Переведено специально для форума mmgp: http://bostinno.streetwise.co/2017/0...loud-notebook/
Последний раз редактировалось TTLuck2017; Сегодня в 14:00.
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