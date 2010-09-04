Kingston DataTraveler Ultimate GT объёмом 2 ТБ появится в продаже в феврале

Современных пользователей уже не удивить большим SSD-накопителем или ультраёмкой памятью в смартфоне. Однако порой необходимо иметь под рукой нечто более портативное и независимое от других устройств. На CES 2017 компания Kingston представила самый ёмкий, по ее словам, USB-накопитель в мире - DataTraveler Ultimate GT. Всего в эту линейку входит две модели (на 1 и 2 ТБ) в компактном корпусе, который помещается в кармане.
Самый ёмкий флеш-накопитель предлагается не в тривиальном пластиковом кейсе, а продвинутом корпусе из сплава цинка повышенной прочности. В DataTraveler Ultimate GT используется разъём USB 3.1, поэтому с самыми новыми ноутбуками, в которых предусмотрен лишь USB Type-C, придётся использовать переходники.
Kingston DataTraveler Ultimate GT появится в продаже в феврале этого года. Стоимость пока не объявлена.
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