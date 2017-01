OPLOTT



Платформа мобильных платежей Paytm запускает свой цифрой банк в Индии



Ведущая индийская компания мобильных платежей Paytm объявила, что она официально получила разрешение от Резервного Банка Индии (РБИ) на запуск в эксплуатацию цифрового банка (банкинга).



К этому проекту продолжительное время шел основатель и генеральный директор Paytm г-н Виджей Шехар Шарма (Vijay Shekhar Sharma), который сегодня подтвердил что он "принял на себя полномочия управляющего" в данном проекте. Хотя он и не обозначил точное время запуска проекта в онлайне, однако местные СМИ сообщили, что банкинг может быть запущен через 30-60 дней.



Этот проект стал таким апофеозом карьерного роста для г-на Шармы, который в 2010 году вывел Paytm в отдельную структуру из оригинальной компании "One97", которая занималась разработкой мобильного контента. И два года тому назад Paytm привлёк финансовые средства от китайской компании "Ant Financial", которая финансово аффилирована с известной интернет-компанией Alibaba, благодаря чему тогда капитализация Paytm поднялась до $1 млрд. В итоге к настоящему моменту компания привлекла $760 млн от разного рода инвесторов и её стоимость сейчас может оцениваться в $6 млрд согласно отчета о недавних инвестициях в компанию.



Текущее развитие сервиса мобильных платежей Paytm зеркально отражает проводимый курс развития компаний Alibaba и Ant Financial в Китае, где они являются одними из ведущих компаний в сфере электронной коммерции, предоставляя на рынке свои банковские и финансовые услуги. Например, летом 2015 г. Alibaba запустила онлайн-сервис MyBank с целью обслуживания тех людей, которые оторваны от традиционной банковской системы и точно такая же цель стоит теперь и перед Paytm



И как написал в своем блоге г-н Шарма, "Наша цель в Paytm Payment Bank состоит в том, чтобы построить новую бизнес-модель в банковской индустрии, которая будет направлена на предоставление финансовых услуг для 100 млн индийцев, которые или не получает банковские услуги или получают их недостаточном объеме. Масштабно используя сиду технологий и инноваций, сейчас мы стремимся стать эталоном в банковском мире".



В декабрьском интервью, которое давал г-н Шарма изданию TechCrunch, он заявил, что Paytm будет опираться на опыт компаний Ant Financial и Alibabа касающийся их работы в Китае, но в то же время будет формировать и свой курс движения вперед на индийском рынке. "Наш банк (Paytm) является сильно индийский банком", сказал он. "Однако изучая их (в Китае) экосистему, мы понимаем, что мы должны делать и у себя".



Вместо того, чтобы разрушать существующий в Индии порядок, компания Paytm хочет сделать банковские операции более доступными. Например, г-н Шарма заявил, что Paytm будет сотрудничать с традиционными банками Индии, чтобы "предлагать займы для кредитования населения и делиться данными". Он позиционирует свой сервис Paytm Payments Bank в качестве наиболее удобного варианта для новых клиентов, делая особый акцент услугу модернизированной сберкнижки и на остальные возможности цифровой эры банкинга.



Его амбициозная долгосрочная цель для банка - это поддержать полмиллиарда населения проживающего в Индии. И как сообщается, то теперь уже практически цифровой банк Paytm ставит своей целью в течение наступившего года достичь уровня в 200 млн цифровых и мобильных кошельков по всей Индии.



"Сейчас в Индии только 200-300 млн населения охвачены банковскими услугами", утверждает г-н Шарма. "Мы должны упорно добиваться, чтобы эти существующие игроки на рынке, добавили бы к себе услуги займов и услуги управления активами."



В 2016 году у компании Paytm был совершен прорыв, поскольку суммарная оценка компании увеличилась на $5 млрд и это только за 1 год.



И конечно же, представляемый читателям этот топовый мобильный банкинг из Индии, стал основным сторонником индийской правительственной программы по демонетизации и выводу из оборота банкнот достоинством в 500 и 1000 индийских рупий, что простимулировало значительная часть населения Индии начать пользоваться цифровым банкингом.



Как утверждает компания Paytm - до запуска программы демонетизации в пользовании у населения находилось около 135 млн её цифровых кошельков. И это было в 2 раза больше, чем у ближайшего конкурента Paytm и приближалось к 75 % от всех цифровых кошельков в Индии, однако для страны с население в миллиард с лишним человек, это согласитесь, что не очень-то и много. Демонетизация продемонстрировала просто скачок совершаемых в оффлайне транзакций с каких-то 15% до 65%. Через 12 дней после запуска программы правительства, в сервисе Paytm уже совершалось до 7 млн транзакций в день на общую суммы $17,5 млн. По завершению 2016 года компания объявила, что в конце декабря в их системе зарегистрировано 177 млн. электронных кошельков.



"Это просто невероятная возможность для любого финтеха в Индии, а не только для нас", заявляет г-н Шарма. "Премьер-министр практически запустил цифровую революцию в нашей стране".



Удерживая хорошие позиции в этом бизнесе, компания Paytm является не единственной, кто идёт к цифровому банкингу в Индии. Резервный Банк Индии собирается выдать лицензии на подобную банковскую деятельность еще 11 кредитным организациям, и кроме того индийский электронный оператор Airtel в ноябре 2016 г запустил в тестовом режиме свой цифровой банкинг.



Перевод специально для mmgp.ru



