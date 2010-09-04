Курс Ether вырос более чем на 25% за последние шесть часов

Вслед за биткоином о своих амбициях в новом году впервые заявил Ether: в ночь на среду, 4 января, биржевой курс ETH поднялся более чем на 25%, существенно выросла и рыночная капитализация криптовалюты.
На момент публикации (09:30 UTC) Ether торговался в районе 0.01004 BTC ($10.78) на Poloniex, чуть ранее добравшись до отметки в 0.01009 BTC. Рыночная капитализация по данным Coinmarketcap составляет $943,806 млн.
По мнению обозревателя Bitcoin Magazine Кайла Торпи, объяснить внезапный рост Ether достаточно сложно.
В то же время на форуме Reddit высказываются мнения, что он может быть связан с запуском в основную сеть Etherplay, первой видеоигры на Ethereum. Другое предположение связано с уттрпоминанием возможностей смарт-контрактов Ethereum в вечернем выпуске финансовых новостей на Bloomberg.
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