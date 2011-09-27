"Семья важнее зарплаты $20 млн в год". Мегин Келли отказалась от предложения Fox News

После того, как на днях Мегин Келли анонсировала свой переход из Fox News в NBC News, многие восприняли такую информацию с удивлением, потому как Fox ранее предложили телеведущей заработную плату в $20 млн в год. Среди причин таких действий, некоторые называют сильную занятость журналистки, влияющее на ее отношения в семье.
По данным New York Times, в своем интервью, глава NBC Эндрю Лак сообщил, что при проведении переговоров с 46-тилетней журналисткой он понял ее заинтересованность в смене компании. При этом, основной целью было не увеличение потенциального дохода, а наоборот уменьшение эфирного времени, и проводить больше времени с мужем и тремя детьми. После перехода в NBC, у Мегин появится дневное шоу с понедельника по пятницу, ночной показ новостей в воскресенье и еще несколько передач. Это позволит правильно построить свой график: отправить с утра детей в школу и поужинать с ними вечером.
При работе в Fox News, график был более жесткий и Мегин Келли не могла себе позволить подобные радости жизни. Хоть многие, считают подобное нормой, некоторым важнее семья.
Новая тенденция в мире показывает изменение приоритетов, и целенаправленность людей найти "золотую середину" между работой и семьей. Некоторые прогрессивные работодатели, как Patagonia, ставят в приоритет взаимосвязь работников с их семьей, потому с радостью учредили отпуска и выходные дни для ухода за ребенком. Такому же принципу начинают следовать компании от Deloitte до IKEA, понимающие что семейный отдых является конкурентным преимуществом для многих работников.
После недавних судебных разбирательств о домогательствах в Fox News, компания потеряла ключевых сотрудников и Мегин Келли заняла лидирующие позиции. После ее ухода, на телеканале будет сложнее выделить ярких телеведущих, что в может значительно снизить рейтинги.
Перевод специально для MMGP.ru