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Узнай, как много денег теряет Украина из-за праздников!

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#1
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Имя: Максим
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Узнай, как много денег теряет Украина из-за праздников!

Доброго времени, друзья! Рад сообщить вам, что: Праздники стоят Украине 70 млрд гривен ежегодно

Многие любят обсуждать "зрады" в соц сетях говорить, как плохо у нас живется, жаловаться на цены и т.д. Но приятные бонусы в качестве доп выходных мы всегда принимаем с благодарностью.

Однако эти бонусы обходятся очень не дешево для ВВП Украины, которое составляет около 1,9 триллиона грн и в 2016 году мы формально отдыхали 114 дней, 13 из которых были подаренные нам кабмином праздники. А цена одного рабочего праздничного-выходного дня, экономике Украины обходится в 5,4 млрд грн, таким образом 13 выходных дней около 70 млрд гривен.

Интересно, что в 2017-м году украинцы уже отдохнули несколько дней, и уже вылилось экономике Украины в 11 млрд гривен.

Ты же помнишь, что объем инвестиций в промышленность зависит от объемов производительности? Инвестиции в эту сферу не спешат расти сумасшедшими темпами, так что пора задуматься.

Пока украинцы мечтают побыстрее свалить с офиса, весь мир еще работает

У нас нет времени отдыхать: наша страна все еще на пути к экономическим победам. Чем больше ты работаешь, тем лучше финансово чувствуешь себя не только ты, но и Украина.

В то время, пока ты отдыхаешь на недельных майских каникулах, твой южнокорейский друг не отдыхает больше пяти дней в году. При этом корейцы отмечают только два общегосударственных праздника — осенний День благодарения и Лунный Новый год. Еще три дня в графике выходных — это отпуск.

В южнокорейском трудовом законодательстве хоть и предусмотрена возможность брать отпуск длительностью до двух недель, но, как показывает опыт, никто этим не пользуется. "Незаменимых людей нет" — главный принцип, которым руководствуются корейские боссы. Все просто: возьми отпуск более, чем на три дня, и тебе некуда будет возвращаться на работу.

Формально рабочий день корейца длится 8 часов, но по факту цифра "8" магическим образом превращается в цифру "10", а то и "12". А все потому что начальник никого не отпускал. К тому же корейцы — большие трудоголики и карьеристы. Они знают один секрет: если ты не будешь перерабатывать, то вряд ли когда-нибудь получишь повышение. Их с детства воспитывают усидчивыми: корейские дети учатся примерно столько же часов в день, сколько работают их родители.

И да, трудоголизм приносит свои плоды. В послевоенный период Республике Корее жилось тяжеловато, в то время как экономика КНДР стремилась ввысь (до поры до времени, а именно пока коммунисты не пришли к власти). Сейчас же Южная Корея пятнадцатая в мире по ВВП, и показатели продолжают расти.

КНДР и Республика Корея

А вот что касается ЕС. Лидирующая по промышленным оборотам Германия работает сравнительно мало — в среднем 35 часов в неделю, при том, что граждане других европейских стран проводят в среднем на работе 39-40 часов. Как немцы все успевают? Они не пьют бесконечно кофе в рабочее время, не обсуждают личные проблемы и политику — в общем-то, на работе они работают.

Количество праздников в ЕС и Украине

Да, Европа сравнительно много отдыхает, но они могут себе это позволить, в отличие от нас. Украина не в лучшем положении, и минимум, что ты можешь сделать — это эффективно вложить свой трудовой ресурс в украинское производство.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
Источник businessviews.com.ua
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 13:24.
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