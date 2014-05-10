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В 2017 году российских автовладельцев ждут очередные ценовые изменения.

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Старый Сегодня, 13:11
#1
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В 2017 году российских автовладельцев ждут очередные ценовые изменения.
В 2017 году российских автовладельцев ждут очередные ценовые изменения «подарочки» от законодателей. Кое-какие новеллы вступают в силу уже с 1 января 2017, а другие обещаются чуть позже. Но в любом случае, все они сопряжены с дальнейшим ухудшением положения автомобилистов.

Максим Строкер
Прежде всего надо отметить ужесточение наказания «за тонировку». Штраф за превышение норм светопропускания передних боковых и лобового стекол машины с 2017 года составит 5000 рублей. После введения подобной нормы можно будет безошибочно определять в потоке машины, принадлежащие богачам и представителям силовых ведомств, которым плевать на все эти штрафы в принципе.
Также в будущем году изменятся правила перевозки детей в машинах. Малышам возрастом менее 7 лет положено будет безальтернативно ездить в детском кресле, а подросткам до 12 лет удерживающее устройство станет необходимым условием для поездки на переднем сиденье.
По неподтвержденным официально на данный момент данным, сотрудники полиции перестанут выезжать на оформление ДТП, в котором не будет погибших и раненных. Судя по всему, полиция, в отличие от простых граждан, явно не против такой перспективы. Радостно потирают руки и страховщики: сегодня редкий автовладелец способен правильно оформить необходимые докменты в рамках «европротокола», а любая ошибка превращается в отказ в выплате компенсации.
В 2017 году ожидаются масштабные изменения в ОСАГО. Самое основное — замена денежных компенсаций за побитые в авариях машины их ремонтом. Разумная на первый взгляд идея в шаловливых ручках страховых лоббистов, «обаявших» как депутатов Госдумы, так и представителей Минфина с Центробанком, извратилась радикально.


Источник RNS.
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