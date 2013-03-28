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Трамп раскритиковал General Motors за ввоз автомобилей из Мексики

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Старый Сегодня, 12:59
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,288
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Трамп раскритиковал General Motors за ввоз автомобилей из Мексики
Трамп раскритиковал General Motors за ввоз автомобилей из Мексики
Избранный президент США Дональд Трамп выступил с критикой компании General Motors, которая производит автомобили в Мексике и беспошлинно ввозит их в США.
Трамп сообщил, что General Motors передает собранные в Мексике автомобили дилерам в США без всякой пошлины.
Делайте их в США или платите пограничную пошлину!, — написал избранный президент в Twitter.
Сохранение рабочих мест в США и предотвращение переноса производства в страны с более дешевым трудом было наряду с иммиграцией главной темой предвыборной кампании Трампа. Чтобы вернуть рабочие места в Америку, Трамп намерен отказаться от Транстихоокеанского торгового соглашения и пересмотреть намного более важное для американской экономики соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Критики Трампа заявляют, что США все равно не смогут конкурировать по зарплатам с развивающимися странами. Политические противники Трампа опасаются, что потенциальные торговые войны приведут к росту цен на продукты питания и, возможно, к рецессии американской экономики. Трамп заявляет, что сможет вернуть в страну миллионы рабочих мест на производстве.

Источник RNS.
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Старый Сегодня, 13:11
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,353
Благодарностей: 562
КП: 0.043
Re: Трамп раскритиковал General Motors за ввоз автомобилей из Мексики
Трамп сейчас до всех предприятий будет докапываться, только главное чтобы это не было разрушительно для внутренней экономики, что может быть вполне реальностью.
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