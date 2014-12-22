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Как вырастет цена на алкоголь?
Как вырастет цена на алкоголь?
Подорожание акцизов в 2017 году коснулось не всех категорий алкогольной продукции, уточняет генеральный директор сети многофункциональных центров «Мой кабинет» Владимир Трофименко.
По его словам, «правительство предпринимает определенные протекционистские меры для поддержки отечественных виноделов. В частности, акциз на шампанское из российского сырья будет повышен всего на 1 рубль, до 14 рублей за литр, тогда как на продукцию иностранных производителей цена акциза возрастет на 10 рублей, до 36 рублей за литр.
При этом неигристые отечественные вина подорожание и вовсе не затронет. Сегодня стоимость акциза по ним составляет 5 рублей. А вот на иностранные марки цена повысится с 9 до 18 рублей. То есть в два раза!
Трофименко поясняет, что подобные меры уже стали привычными для многих государств, Россия тоже решила пойти по этому пути. К 2025 году отечественной продукцией планируется обеспечивать 75% российского рынка вина.
Как видно, наибольшее удорожание будет фиксироваться по бюджетному сегменту алкогольной продукции, где рост цен за счет этого фактора может составить до 30% – в зависимости от ритейлеров и поставщиков, – считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
К примеру, любителям пива надо будет выбирать, что для них важнее: провести вечер с любимым пшеничным напитком или сохранить деньги в кошельке?
«С 2017 года акциз на пиво возрастет на один рубль и составит 21 рубль за литр. На данном этапе в пересчете на чистый спирт стоимость пива уже превысила стоимость водки. Соответственно, эта категория становится все менее доступной для населения и все больше проигрывает нелегальному рынку крепкого алкоголя», – говорит директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании «САН » .
Специально для mmgp.ru