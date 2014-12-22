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Появятся ли в 2017 году сигареты за 220 рублей
Появятся ли в 2017 году сигареты за 220 рублей
Средняя цена пачки сигарет в 2017 году может составить порядка 220 рублей. Новая стоимость вызывает недовольство правоохранительных органов. Ведь чем менее доступны для россиян «простые радости», тем больше лазеек для «кустарных мастеров».
Данные о новой стоимости сигарет с января 2017 года приводит газета «Известия». Издание ссылается на подсчеты в документах Министерства внутренних дел (МВД).
Новая цена вызывает недовольство правоохранительных органов. Чем менее доступны для россиян «простые радости», тем больше лазеек для недобросовестных мастеров производить контрафакт. А значит, вместо роста доходов бюджета (который вызовет повышение акцизов) сложится противоположная ситуация: россияне будут просто пользоваться нелицензионной, но более дешевой продукцией.
«В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», — говорится в письме замминистра внутренних дел Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину от 8 декабря 2016 года.
Источник Известия.