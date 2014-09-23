Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,144 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Цены на бензин запустят инфляцию.......

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:35
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,288
Благодарностей: 355
КП: 0.055
Цены на бензин запустят инфляцию.......
Цены на бензин запустят инфляцию.....
Подорожание бензина считает РОССТАТ может сыграть значительную роль и оказать влияние на все без исключения товары за счет увеличения стоимости транспортных перевозок. Подорожает бензин пятого класса, который с 2018 года станет единственным разрешенным типом топлива. Вырастет цена и на дизельное топливо. Роста цены топлива стоит ожидать на уровне 10%.

Конечно, транспортные расходы составляют только часть цены товаров народного потребления. Однако и в таком случае можно ожидать их подорожания на 3-5%.
В общем уровне инфляции влияние подорожания бензина составит до 0,5%. «При этом рост цен будет постепенным, так как нефтяные компании пообещали сдерживать эффект от увеличения акцизов, а для потребителей будет не так сильно заметно удорожание»

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

http://offerinvest.com/?ref=IGOR212
МОЛ на форуме  
Старый Сегодня, 12:46
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,353
Благодарностей: 562
КП: 0.043
Re: Цены на бензин запустят инфляцию.......
Это как стандартная ситуация, цена на бензин повышается - и цены следом за ней, так что от этого никуда не уйти и это уже вполне привычно не первый год так.
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

Надежный хостинг для ваших сайтов
Инвестируй в стартапы - получай прибыль!
ttxz на форуме  
Старый Сегодня, 12:50
#3
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 3,044
Благодарностей: 1,499
КП: 0.057
Re: Цены на бензин запустят инфляцию.......
5ый будет единственным разрешенным типом топлива,а намешивать будут как обычно не понять какую уху .Цена и так уже запредельная е мое
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!!RCB-5000%-HyipClub.Club
Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
Еvgeniwolf на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что разгонит инфляцию в 2017 году: алкоголь, табак, бензин МОЛ Новости в мире финансов и инвестиций 0 Сегодня 12:15
Венесуэла увеличивает цены на бензин в 60 раз Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 13 26.02.2016 13:43
Цены на бензин, и дизельное топливо понижаются mokin35 Новости в мире финансов и инвестиций 31 12.12.2015 03:06
Цены на бензин в России заморозили Save83 Новости в мире финансов и инвестиций 4 27.02.2015 16:28
В Киеве подскочили цены на бензин Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.09.2014 18:15

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар VIPMonitor
Right Invest - right-invest.org
От VIPMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Mariya A
Iffpay.com - Iffpay Объявляю рефбек + 100р в подарок от проекта!
От Mariya A в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
FenusTrade - fenustrade.com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар investblog
vending-vf.com - Рефбек 137,5% на все вклады
От investblog в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар den5379
fastprom.net - fastprom
От den5379 в разделе «Прочие виды заработка»
Аватар Shalom
ПАММ-счет Evgen178: 612724 (ForexTrend)
От Shalom в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube