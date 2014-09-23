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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Сегодня, 13:30
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Сегодня, 12:35
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#1
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Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,288
Благодарностей: 355
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Цены на бензин запустят инфляцию.......
Цены на бензин запустят инфляцию.....
Подорожание бензина считает РОССТАТ может сыграть значительную роль и оказать влияние на все без исключения товары за счет увеличения стоимости транспортных перевозок. Подорожает бензин пятого класса, который с 2018 года станет единственным разрешенным типом топлива. Вырастет цена и на дизельное топливо. Роста цены топлива стоит ожидать на уровне 10%.
Конечно, транспортные расходы составляют только часть цены товаров народного потребления. Однако и в таком случае можно ожидать их подорожания на 3-5%.
В общем уровне инфляции влияние подорожания бензина составит до 0,5%. «При этом рост цен будет постепенным, так как нефтяные компании пообещали сдерживать эффект от увеличения акцизов, а для потребителей будет не так сильно заметно удорожание»
Специально для mmgp.ru
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Сегодня, 12:46
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#2
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Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,353
Благодарностей: 562
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Re: Цены на бензин запустят инфляцию.......
Это как стандартная ситуация, цена на бензин повышается - и цены следом за ней, так что от этого никуда не уйти и это уже вполне привычно не первый год так.
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Сегодня, 12:50
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#3
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Специалист
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 3,044
Благодарностей: 1,499
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Re: Цены на бензин запустят инфляцию.......
5ый будет единственным разрешенным типом топлива,а намешивать будут как обычно не понять какую уху .Цена и так уже запредельная е мое
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Сегодня, 13:30
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